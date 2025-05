Caos movida a Messina, domani discussione a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Domani, martedì 6 maggio, nell’Aula Consiliare di Palazzo Zanca a Messina, si terrà alle 9.30 una seduta della III Commissione Consiliare convocata dalla presidente Emilia Rotondo (Lega), per discutere dell’importante tema della movida messinese per l’estate 2025. “In Commissione avranno modo di confrontarsi e discutere l’amministrazione, le associazioni di categoria e tutti gli operatori del settore ed i titolari dei locali -spiega il presidente Rotondo- così da trovare soluzioni condivise per armonizzare gli interessi delle attività produttive e dei cittadini messinesi in un’ottica di sostenibilità e vivibilità della zone interessate. Tutti gli interessati, compresi i residenti, sono invitati a partecipare”.

