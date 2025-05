Cannizzaro agli Stati Generali di Forza Italia: “ascoltare il Sud per colmare il divario. Ponte sullo Stretto, Zes e tanto altro: con questo Governo siamo sulla strada giusta”

StrettoWeb

“Gli Stati Generali del Sud di Forza Italia hanno come obiettivo quello di andare sui territori e ascoltare cittadini attraverso i loro eletti per tracciare un percorso, ascoltando appunto le istanze dei territori per poi alla fine di questo tour, andare a redigere un vero e proprio dossier da presentare al Premier Meloni, al Governo e ai nostri Ministri”. Lo ha detto questa mattina a Francavilla al Mare il responsabile nazionale Dipartimento Sud di Forza Italia, il deputato Francesco Cannizzaro, nel corso dell’evento incontro pubblico ‘Abruzzo – Le radici del Sud, la forza dell’Italia’, promosso da Forza Italia Abruzzo nell’ambito degli Stati generali del Mezzogiorno in corso presso l’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare (Chieti).

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è quello dell’ascolto. La politica deve essere ascoltatore del territorio e non parlare solo in uscita. Ascoltare le istanze del territorio dove ci si confronta e si dibatte”. “Per noi – ha sottolineato – la questione meridionale rimane importante. Questo gap fra nord e sud c’è ancora nonostante il Pil e i dati Istat dicano che la crescita del Sud c’è come mai accaduto prima. Il Governo sta facendo tanto per il Sud e parlo della Zes unica, la riforma dei fondi di coesione, penso al Ponte sullo Stretto, penso al fatto che il Governo voglia portare al Sud l’Alta velocità. Il momento è favorevole e per questo noi vogliamo lavorare in questo senso , ascoltando il territorio con i suoi bisogni. Ieri eravamo in Molise, poi oggi Abruzzo, poi Sicilia, Sardegna per chiudere con una convention in Calabria”.