Campus Universitario, Camera (Forza Italia Giovani): “Reggio si proietta verso una dimensione europea”

StrettoWeb

“Il Campus del Mediterraneo non è solo un progetto edilizio: è una visione, è futuro, è appartenenza. Reggio Calabria, grazie all’impegno straordinario dell’onorevole Francesco Cannizzaro, si proietta concretamente in una dimensione europea, moderna, universitaria. L’investimento in cultura, formazione e accoglienza giovanile è la chiave per costruire una città più viva, più inclusiva, più attrattiva: un luogo dove i giovani possano crescere, formarsi e sentirsi protagonisti”.

A dichiararlo è Giuseppe Camera, coordinatore di Forza Italia Giovani Città Metropolitana di Reggio Calabria, commentando con entusiasmo la presentazione del nuovo Campus universitario che sorgerà all’interno dell’ex convento dei Padri Monfortani, nella zona nord della città, grazie a un finanziamento da 4 milioni di euro ottenuto tramite un emendamento del deputato azzurro.

“Per noi giovani reggini – prosegue Camera – questa è una svolta attesa da tempo. L’università Mediterranea, con questo nuovo polo, potrà offrire spazi per l’abitare studentesco, occasioni di accoglienza e confronto internazionale, e soprattutto un ambiente che metta al centro lo studente. Il Campus del Mediterraneo non sarà solo un luogo fisico, ma un motore di rinascita per l’identità culturale e sociale della nostra città”.

“Un sentito ringraziamento va all’onorevole Cannizzaro – aggiunge – che ancora una volta dimostra attenzione e visione, offrendo ai giovani calabresi un’opportunità concreta per restare, formarsi e crescere qui, senza essere costretti a cercare altrove ciò che finalmente possiamo avere a casa nostra. Con questo progetto – conclude il coordinatore di Forza Italia Giovani – Reggio inizia a costruire davvero la sua identità di città universitaria del Mediterraneo, diventando attrattiva per studenti e ricercatori, valorizzando la sua posizione strategica e puntando su sostenibilità, cultura e tecnologia. È una sfida che ci riguarda da vicino, e che noi giovani di Forza Italia siamo pronti a raccogliere con orgoglio e responsabilità”.