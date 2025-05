Campionato Territoriale Volley S3: tappa finale a Gioiosa Marea

StrettoWeb

Si svolgerà domenica 11 maggio, a partire dalle ore 9:30, presso la splendida cornice di Gioiosa Marea, la terza e ultima tappa del Campionato Territoriale Volley S3, organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV Messina. L’evento conclusivo vedrà la partecipazione delle squadre giovanili provenienti da tutto il territorio messinese, pronte a darsi battaglia nel segno dello sport, del divertimento e dei valori educativi che il Volley S3 porta con sé.

La tappa finale rappresenta il culmine di un percorso che ha coinvolto centinaia di giovani atleti in tutta la provincia, promuovendo lo spirito di squadra, l’inclusione e la passione per la pallavolo fin dalle prime fasce d’età.

Giorno 30 Aprile si è svolta la conferenza stampa di presentazione presso il Comune di Gioiosa Marea, alla presenza della Sindaca, Dott.ssa Tindara La Galia, dell’Assessore allo Sport, Avv. Salvatore Salmeri, del Vicepresidente del Comitato Territoriale FIPAV Messina, Luca Leone, e del Consigliere e Responsabile Volley S3, Giuseppe Venuti.

Le istituzioni hanno espresso grande entusiasmo e orgoglio per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di eventi come questi per la crescita sportiva e sociale dei più giovani, nonché per la valorizzazione del territorio attraverso lo sport. L’appuntamento è dunque per domenica 11 maggio alle ore 9:30, con Gioiosa Marea pronta ad accogliere atleti, famiglie e appassionati in una giornata di festa e sport. Le parole della Sindaca di Gioiosa Marea, Dott.ssa Tindara La Galia, in occasione della conferenza stampa di presentazione della tappa finale del Campionato Territoriale Volley S3: “Desidero ringraziare il Comitato Territoriale FIPAV Messina, in particolare il vicepresidente Luca Leone e il consigliere Giuseppe Venuti, per aver scelto Gioiosa Marea come sede della tappa finale del Campionato Territoriale Volley S3.

Eventi come questo hanno un grande valore per la nostra comunità, perché promuovono lo sport tra i giovani e rafforzano il senso di appartenenza e partecipazione. La nostra amministrazione crede fermamente nello sport come strumento di crescita personale e sociale: lo sport è salute fisica e mentale, è educazione, è un’alternativa concreta a modelli di vita sempre più sedentari e digitali. Proprio per questo stiamo investendo in modo significativo nelle infrastrutture sportive del territorio: è in fase di realizzazione il nuovo campo sportivo con erba sintetica, abbiamo completato la pista di atletica e un campetto polivalente, per il quale abbiamo anche ottenuto un ulteriore finanziamento volto al miglioramento dell’impianto.

A San Giorgio, inoltre, abbiamo ricevuto un altro importante finanziamento dedicato allo sport. E in questi anni abbiamo realizzato due nuove palestre, dando ai nostri cittadini e alle nostre associazioni maggiori spazi per l’attività fisica e l’aggregazione. Continueremo su questa strada, perché crediamo che lo sport sia un investimento sul futuro”.

Sull’evento, è intervenuto anche l’Assessore allo sport del Comune di Gioiosa Marea, Avv. Salvatore Salmeri: “Desidero ringraziare il Comitato Territoriale FIPAV Messina per aver scelto Gioiosa Marea come sede della tappa finale del Campionato Territoriale Volley S3, un evento che coinvolgerà centinaia di giovani atleti provenienti da tutto il territorio.

Gioiosa Marea è un Comune da sempre sensibile alla pratica sportiva, e crede profondamente nello sport come strumento di socializzazione, rispetto delle regole e degli avversari. Lo sport unisce generazioni diverse, creando un forte senso di appartenenza e comunità – un valore che condividiamo e promuoviamo ogni giorno.

Siamo orgogliosi delle nostre tradizioni sportive, rappresentate da figure illustri come Anna Rita Sidoti, campionessa mondiale e olimpica, e Luca Valdesi, considerato tra i migliori al mondo nella sua disciplina. Atleti che incarnano i valori dello sport e che sono un esempio per le nuove generazioni.

A breve verranno completati importanti lavori al Palazzetto dello Sport di Gioiosa Marea, a conferma del nostro impegno concreto per potenziare le infrastrutture sportive locali. Abbiamo recentemente ospitato anche i Campionati Studenteschi provinciali, promuovendo discipline come l’atletica leggera e la corsa campestre.

Gioiosa Marea si presta naturalmente ad accogliere eventi sportivi grazie alla partecipazione attiva e appassionata dell’intera comunità. Lo sport, in abbinamento alla scuola, rappresenta un binomio vincente: educa, forma, apre orizzonti. Ai nostri giovani auguriamo non solo successi sportivi, ma anche un futuro ricco di affermazioni personali e valori solidi”.

Le parole del Vicepresidente FIPAV Messina, Luca Leone: “Porto i saluti del Presidente Alessandro Zurro, impegnato oggi in un’importante iniziativa istituzionale. La nostra provincia è composta da 109 comuni, e la scelta di Gioiosa Marea come sede della tappa finale del Campionato Territoriale Volley S3 non è casuale: è un comune ad altissima vocazione sportiva, con una storia importante e, soprattutto, un presente e un futuro ricchi di impegno e progettualità. Abbiamo già collaborato con Gioiosa Marea in occasione di grandi eventi come il Trofeo delle Regioni, la manifestazione giovanile più rilevante per la Federazione Italiana Pallavolo a livello nazionale. Il Volley S3 è una formula che coinvolge tutte le società della provincia e, per questo appuntamento, ci aspettiamo una grande partecipazione di atleti, famiglie e appassionati.

La location scelta, l’arena Canapè, rappresenta una splendida vetrina per il nostro sport, simbolo dell’apertura e dell’energia positiva che vogliamo trasmettere. Abbiamo previsto l’utilizzo di Piazza Mazzini e creato un percorso dedicato per gli spettatori e i visitatori, a conferma dell’attenzione verso l’esperienza di tutti i partecipanti. Siamo molto sensibili ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità: lo sport è e deve essere di tutti. Iniziative come questa ne sono la dimostrazione concreta”.

Le parole di Giuseppe Venuti, consigliere FIPAV Messina e responsabile Volley S3: “Ho l’onore di occuparmi del Volley S3, quello che un tempo era conosciuto come minivolley – disciplina che ho praticato anch’io da ragazzo. Vedere oggi così tanti bambini impegnati in questo sport è per me motivo di grande gioia: portano entusiasmo, sorrisi e una carica positiva straordinaria. Voglio ringraziare sinceramente l’amministrazione comunale di Gioiosa Marea per

l’impegno concreto che sta dimostrando nella promozione dello sport e nella crescita dei più giovani.

Sono felice di essere qui e sono particolarmente soddisfatto della scelta di questo territorio per ospitare la tappa finale. Credo profondamente che lo sport, soprattutto per i bambini, sia lo strumento formativo più importante che ci sia. E la pallavolo, in particolare, ha il grande merito di stimolare non solo il fisico, ma anche la mente: chi gioca a pallavolo sviluppa concentrazione, collaborazione e intelligenza tattica fin da piccolo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.