Campionati Italiani di Astronomia, nuovo riconoscimento per il Liceo Campanella di Reggio Calabria

Nuovo meritato successo conseguito da un alunno del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria presente anche quest’anno ai Campionati Italiani di Astronomia, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Raffaello Pio Marino, cinque volte finalista e vincitore nazionale e due volte vincitore alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia, ha conquistato il premio “Cerulli”, destinato ai partecipanti che hanno collezionato vittorie negli anni e che si sono distinti per capacità, impegno e risultati eccellenti.“Un traguardo prestigioso che premia la costanza e la dedizione di Raffaello, il suo amore per lo studio e per le stelle”, sottolinea orgogliosa la Dirigente Carmen Lucisano.

Risultati del genere sono coerenti con il percorso formativo promosso dalla scuola: il profilo del Liceo Classico “T. Campanella” si caratterizza per il perfetto equilibrio tra sapere umanistico e scientifico. Diverse sono state quest’anno le attività curricolari ed extracurricolari dedicate all’approfondimento delle discipline STEM, fondamentali per arricchire un iter di studi già all’avanguardia. Raffaello Pio Marino, accompagnato a Teramo dalla docente Francesca Maria Morabito, che lo ha seguito nel suo percorso, ha ricevuto un’ulteriore gratificazione: un suo articolo su ” Edwin Hubble” è stato pubblicato sulla rivista scientifica mensile “Quants Magazine”.