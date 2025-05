Camion in fiamme sulla Palermo-Catania: alta colonna di fumo e traffico in tilt

StrettoWeb

Un camion è andato a fuoco sulla Palermo-Catania nei pressi dello svincolo Irosa, nel territorio di Petralia Sottana in direzione Palermo. Il camionista è riuscito ad allontanarsi in tempo, ma nel giro di pochi minuti il fuoco ha avvolto il mezzo e si è alzata un’alta colonna di fumo nero che ha invaso la carreggiata. Si sono formate lunghe code. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i sanitari del 118 che hanno accertato le condizioni dell’uomo che era alla guida e che non è rimasto ferito. Gli agenti della polizia stradale hanno chiuso momentaneamente il tratto autostradale per permettere l’arrivo dei soccorsi e la rimozione del mezzo.