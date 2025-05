Dalla Camera dei Deputati l’elogio al preside Russo del “Piria” di Rosarno

StrettoWeb

Giunge alla Preside Maria Rosaria Russo, storico Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno e Laureana di Borrello, a firma del Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Lorenzo Fontana, il ringraziamento per le molteplici attività mirate ad una piena educazione alla cittadinanza attiva, civile e democratica.

“Egregia Professoressa Maria Rosaria Russo, mi è gradito esprimerle apprezzamento per l’attività da Ella svolta nell’ambito dei programmi di formazione promossi dalla Camera dei Deputati, diretti ad incentivare la conoscenza del I funzionamento della stessa da parte dei Suoi studenti. Una cittadinanza piena e consapevole è favorita dalla comprensione dei meccanismi democratici che regolano la vita del Paese. Per questo motivo, è importante costruire un rapporto stabile e duraturo tra le Istituzioni ed il mondo della Scuola, luogo privilegiato per la formazione dei cittadini di domani“.