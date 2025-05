“Calciomercato-L’Originale” di Sky Sport torna a Reggio Calabria e Siracusa questa estate: tappe e date del tour

StrettoWeb

Dopo il grande successo dello scorso anno, in entrambe le città, “Calciomercato-L’Originale” di Sky Sport questa estate torna a Reggio Calabria e Siracusa. Ad annunciarlo è la stessa nota emittente, svelando ufficialmente il tour itinerante della storica trasmissione di calciomercato, che da qualche anno ormai attraversa l’Italia – nella stagione più calda – per parlare delle trattative altrettanto calde. Protagonisti come sempre Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna. Il tour, presentata a Fano, al Teatro della Fortuna, sarà dal 2 giugno al 18 luglio e dal 18 al 29 agosto, su Sky e in streaming su NOW, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Le tappe dell’estate 2025

Saranno 9 le località: Olbia, San Pantaleo (2-6 giugno), Golfo Aranci (9-13 giugno), Gorizia, Friuli Venezia Giulia (16-20 giugno), Alassio (23-27 giugno); Ostia-Lido di Roma (30 giugno-4 luglio), Fano (7-11 luglio), Reggio Calabria (14-18 luglio), Val di Sole-Trentino (18-22 agosto) e il gran finale a Siracusa (25-29 agosto).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.