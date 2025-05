Calcio a 5, Rin Tin Team campione provinciale CSI di Reggio Calabria: battuta la Polisportiva Candelora

StrettoWeb

La Rin Tin Team si conferma regina del calcio provinciale CSI, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo, al termine di una finale intensa e combattuta disputata mercoledì 28 maggio presso i campi di Bocale. I biancazzurri hanno avuto la meglio sulla coriacea Polisportiva Candelora, imponendosi con una prestazione di grande carattere e qualità. In un match che ha visto agonismo, equilibrio e momenti di tensione agonistica, la differenza l’ha fatta l’organizzazione tattica della Rin Tin Team, orchestrata con intelligenza dal Mister Sandro D’Arrigo, reduce dalla storica promozione in Serie C2 con l’Evergreen.

La gara è stata combattuta sin dai primi minuti, con entrambe le formazioni determinate a portare a casa il trofeo. Ma col passare del tempo, la maggior lucidità e compattezza della Rin Tin Team ha cominciato a farsi sentire. Le scelte tecniche di D’Arrigo – impeccabili nei cambi e nella gestione del ritmo – hanno imbrigliato le trame offensive della Candelora, permettendo ai campioni in carica di controllare la gara nella ripresa. Decisivi, oltre alla prestazione collettiva, anche alcuni singoli che hanno saputo elevare il livello nei momenti chiave della partita, trascinando la squadra verso la vittoria. A fine gara, applausi per entrambe le formazioni, ma la coppa è tornata meritatamente nelle mani della squadra biancazzurra.

A guidare la società sul trionfale cammino sono stati ancora una volta i presidenti Sebastiano Pugliese e Fabrizio Nucera, veri artefici del progetto Rin Tin Team, che ora si prepara a rappresentare la Calabria alle Finali Nazionali CSI. Un traguardo importante, che conferma l’ambizione e il valore di una squadra ormai protagonista stabile del panorama sportivo regionale. La finale di Bocale si chiude così tra festeggiamenti, applausi e orgoglio: la Rin Tin Team è ancora sul tetto della provincia. Prossima tappa: le nazionali.