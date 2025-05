Calabria, Ugl agroalimentare apprezza rinnovo CIRL lavoratori forestali

StrettoWeb

“L’Ugl agroalimentare della Calabria esprime apprezzamento per la presa d’atto del rinnovo del CIRL dei lavoratori forestali della Regione Calabria. Si tratta di un rinnovo atteso dai lavoratori da molti anni, durante i quali le trattative hanno segnato il passo per vicende normative ed economiche. L’Ugl Agroalimentare ha sostenuto con fermezza la necessità di procedere al rinnovo contrattuale e ha fornito il proprio contributo durante i vari incontri svoltisi nei mesi scorsi con l’assessore regionale, On. Gianluca Gallo, Azienda Calabria Verde, Parco Nazionale delle Serre ed i vertici amministrativi regionali“. È quanto si legge in una nota dell’Ugl agroalimentare della Calabria.

“Sicuramente va evidenziato ed apprezzato l’impegno profuso verso il rinnovo da parte dell’assessore Gallo e del suo staff, anche se la situazione di congiuntura legata ai finanziamenti ed al quadro economico complessivo ha reso difficili le trattative e complesso rispondere alle aspettative dei lavoratori. Si tratta comunque di un nuovo accordo su cui programmare il futuro della forestazione calabrese, che dovrà necessariamente proporsi il ricambio generazionale ed un aggiornamento degli interventi in linea con gli indirizzi nazionali ed europei, che vedono la tutela dei boschi, del territorio e della biodiversità una priorità“, conclude.