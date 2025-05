Calabria, truffa ad anziana: arrestato dopo inseguimento sulla SS106 con oro e preziosi

StrettoWeb

Aveva consegnato a due uomini che l’avrebbero raggirata non si sa ancora con quale stratagemma monili d’oro con alcune pietre preziose incastonate per un peso complessivo di 150 grammi; dopodiché i due si erano allontanati a bordo di un’auto di grossa cilindrata incappando però sulla statale 106 in una pattuglia della stradale. E’ accaduto nel crotonese. Dopo avere tentato di sfuggire all’alt imposto dai poliziotti, il conducente dell’auto ha arrestato la marcia e poi si è dato alla fuga mentre il passeggero ha tentato di dileguarsi nella campagna portando con sè una busta che ha lanciato nella vegetazione molto fitta nella speranza di seminare gli inseguitori. In breve però il fuggitivo è stato ma bloccato e riportato nel posto di controllo da dove però il complice si era allontanato. Intanto l’involucro con all’interno gli oggetti di valore è stato recuperato e la persona fermata non è stata in grado di giustificarne il possesso.

Dall’attività di verifica successiva, effettuata con l’apporto della Squadra mobile della Questura di Crotone si è potuto appurare che poco prima che il veicolo venisse fermato, a Crotone, un’anziana donna era stata ingannata con artifici e raggiri da due uomini ai quali aveva consegnato oro e i preziosi in suo possesso. L’uomo bloccato, che ha vari precedenti, è stato arrestato per truffa aggravata e portato in carcere. Le indagini proseguono, anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza, per il rintraccio del veicolo e del complice.