Calabria, tragedia sul lavoro sull’A2: muore operaio 55enne

Un operaio di 55 anni, Salvatore Cugnetto, di Lamezia Terme, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto, per cause in corso di accertamento, in un cantiere aperto sull’autostrada A2 del Mediterraneo nel cosentino. Secondo quanto riferisce la Fillea Cgil, la vittima era impegnato in attività di idrodemolizione in un cantiere lungo un tratto chiuso dell’arteria autostradale. Le prime notizie indicano, come aggiunge il sindacato, che una lancia si è liberata durante le operazioni colpendolo in pieno torace. A nulla sono valsi gli interventi del personale sanitario dell’emergenza urgenza accorso sul posto.

Occhiuto: “cordoglio Giunta per operaio deceduto, in un Paese civile non si può morire di lavoro”

“Esprimo il mio cordoglio della Giunta della Regione Calabria e la più sentita vicinanza ai familiari e ai colleghi dell’operaio tragicamente deceduto oggi mentre era al lavoro sull’autostrada, tra gli svincoli di Altilia e Rogliano. Questa ennesima tragedia ripropone in modo drammatico il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il mio governo regionale sta affrontando questa emergenza con urgenza e con il massimo senso di responsabilità, lavorando in sinergia con i sindacati e con le organizzazioni datoriali”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“L’obiettivo è chiaro: rafforzare la prevenzione, aumentare i controlli e garantire condizioni di lavoro sicure per tutti. Non si può e non si deve morire di lavoro. È inaccettabile e indegno di un Paese civile”.