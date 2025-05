Calabria, terribile incidente sulla strada “Dei Due Mari”: due morti

StrettoWeb

Sulla SS280 “Dei Due Mari” è chiusa la carreggiata in direzione Lamezia Terme, al km 20,500, a Marcellinara, in provincia di Catanzaro, a causa di un incidente in galleria fra un autocarro e un’automobile. Due persone sono morte. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco

Nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 08:10, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta sulla SS280, in direzione Lamezia Terme, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto all’interno della galleria che precede lo svincolo per Marcellinara. Due i veicoli coinvolti nel sinistro: una Citroën Berlingò e un camion, quest’ultimo fermo sul margine della carreggiata a causa di un’avaria. Purtroppo, si registra il decesso del conducente e della passeggera a bordo della vettura.

Il personale dei Vigili del Fuoco è attualmente impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza, il personale sanitario del Suem 118 e Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. L’intervento è ancora in corso. Si attende l’autorizzazione da parte del magistrato di turno per la rimozione delle salme. Attualmente il tratto della SS280 interessato dal sinistro è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso, con uscita obbligatoria allo svincolo Settingiano per le autovetture in viaggio.

