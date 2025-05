Calabria, tenta truffa da finto carabiniere: arrestato grazie alla prontezza di un’anziana

StrettoWeb

Ha telefonato ad un’anziana donna di Castrovillari, in Calabria, riferendole che il figlio aveva poco prima investito un pedone e che sarebbe stato necessario risarcire il danno con alcune migliaia di euro che un suo collaboratore si sarebbe occupato di ritirare a domicilio. E’ andata male, però, ad un trentenne di origine napoletana che è stato arrestato in flagranza di reato per truffa dai carabinieri della Compagnia cittadina. L’anziana donna, infatti, memore di un episodio analogo accaduto in passato ad una sua parente e, nell’ambito del quale, i militari riuscirono ad arrestare un altro presunto truffatore, ha capito di essere vittima potenziale di un raggiro e ha fatto finto di stare al gioco mostrandosi preoccupata delle sorti del proprio figlio. Nel contempo, però, ha allertato i carabinieri della Compagnia ai quali ha raccontato della telefonata. I militari hanno immediatamente raggiunto l’abitazione della signora e si sono nascosti in attesa dell’arrivo del truffatore. Poco dopo il trentenne di origini partenopee si è presentato ed è stato fatto accomodare in casa dove, dopo avere ricevuto i soldi dalla donna, è stato bloccato e arrestato. L’uomo è stato portato in carcere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.