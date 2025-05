Calabria, tenta di strangolare la madre durante una lite: arrestato giovane per maltrattamenti

StrettoWeb

Gli agenti della Squadra volante della Questura di Catanzaro hanno arrestato in quasi flagranza di reato un giovane per maltrattamenti in famiglia. Sono stati i genitori a chiamare la Polizia dopo una violenta lite nel corso della quale il figlio avrebbe aggredito, per futili motivi, prima la madre, afferrandole il collo e cercando di strozzarla, subito dopo il padre accorso in difesa della coniuge. Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro, con oggetti e suppellettili varie per terra, danneggiati o andati in frantumi, mentre il ragazzo si era allontanato.

Dalle dichiarazioni della coppia è emerso che l’episodio era solo l’ennesimo di una lunga serie di comportamenti violenti posti in essere dal figlio. I due, visto il forte timore per la loro incolumità, hanno quindi deciso di sporgere querela. Il giovane è stato fermato poco dopo dagli agenti ed in loro presenza ha tenuto un atteggiamento di sfida minacciando velatamente i congiunti, facendo intendere che avrebbe regolato successivamente con loro la situazione. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Catanzaro ha disposto per il giovane la custodia cautelare in carcere.

