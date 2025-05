Calabria, svuota la cassaforte di un’anziana fingendosi carabiniere: arrestato

StrettoWeb

Avrebbe tratto in inganno un’anziana signora con lo stratagemma del finto carabiniere facendosi consegnare 20 mila euro in contanti e vari preziosi: un quarantenne di Ottaviano, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri di Castrolibero (Cosenza) con l’accusa di truffa in concorso e rapina aggravata. L’arresto dell’uomo è stato fatto nel napoletano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Cosenza su richiesta della Procura della città calabrese.

I fatti risalgono allo scorso mese di gennaio quando la signora presentò una denuncia ai carabinieri per truffa e rapina. La donna raccontò che tratta in inganno da una telefonata da parte di un sedicente carabiniere e un sedicente avvocato consegnò ad un soggetto denaro contante per circa 20 mila euro nella convinzione di dover pagare immediatamente una ‘cauzione’ per liberare il figlio responsabile di un incidente stradale con feriti gravi. Una volta aperta la cassaforte il quantenne arrestato si sarebbe scagliato con violenza sull’anziana donna impossessandosi di denaro, monili in oro e pietre preziose. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di individuare il presunto autore che è stato arrestato e condotto in carcere.