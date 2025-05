Calabria, svolta storica per lo sport paralimpico: pubblicato il bando “Superabilites”

StrettoWeb

Un passo concreto verso l’inclusione e il benessere attraverso lo sport paralimpico. La giornata di ieri segna un momento storico per lo sport paralimpico calabrese, grazie alla pubblicazione del bando “Superabilites” da parte dell’Assessorato allo Sport della Regione Calabria. Un’iniziativa fortemente voluta dall’assessore Caterina Capponi e dal suo staff, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo paralimpico, non solo a livello regionale ma nazionale. Il bando, unico in Italia per contenuti e risorse economiche, punta a valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale, benessere fisico e psichico, oltre che come volano per il turismo accessibile. Destinatari sono le associazioni affiliate al CONI e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) che promuovono attività sportive in chiave inclusiva, con l’obiettivo di valorizzare le diverse abilità di ogni individuo.

Il presidente del CIP Calabria, Antonino Scagliola, esprime grande compiacimento nei confronti dell’assessore Capponi e di tutto il suo staff, che hanno fortemente voluto la realizzazione di questo bando che, a detta di Scagliola, è unico in Italia per contenuti e risorse economiche. Scagliola ha aggiunto che attraverso queste importanti manifestazioni di cultura sportiva si gettano fondamenta sempre più solide per creare una vera e propria società civile.

