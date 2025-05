Calabria, Speziali: “ecco perchè denuncio Camposano”

StrettoWeb

“Come preannunciato, all’atto della mia archiviazione a fronte della ‘querela temeraria’ intentata, avverso il sottoscritto, da tal Camposano di Crotone (o dintorni?), stamane l’Avv., Francesco del Grande, ha, su mio mandato, presentato, un’atto exstragiudiziale (insomma una denuncia), nei confronti del succitato sconosciuto Camposano (almeno per me, ma non so se pure per i vertici nazionali dell’UdC, benché poco importa e che certamente risultano totalmente estranei ai comportamenti e alle vicende inerenti ex esponenti locali del Partito medesimo)”. E’ quanto afferma Vincenzo Speziali membro del Bureau Politique del PPE e dell’Internazionale Democristiana di Centro.

“Lo spirito cristiano deve essere praticato e non solo declamato”

“Ordunque, siccome lo spirito cristiano deve essere praticato e non solo declamato, offro con purezza di cuore e alta levatura politica -la quale manca a molti, principalmente a vari convenuti i diversi giudizi in corso, i quali potrebbero essere coinvolti anche esssi stessi!- dicevo, ho offro la possibilità di remissione di querela, nel caso in cui ricevessi pubbliche, sincere, sentite, contrite, scuse, nonché ammissioni di proprie colpe politiche da me giustamente mosse (e a ragione), pure per quanto si evince dall’atto di archiviazione circa la causa da costui (sempre Camposano) intentata, senza voler pensare che lui lo abbia fatto su istigazione altrui. Affermo cio`, poiché vi era un altro soggetto ad aver annunciato simile procedura -alla luce dei fatti insussistente e temeraria, quindi non sta a me definirla intimidatoria (viste anche le minacce che egli mi fece, nel corso di una specifica telefonata del 2 Giugno 2023 ricevetti e di cui vi sono testimonianze di altre persone, riferite persino all’On. Cesa in persona oltre a poter essere nelle trascrizioni della DDA di Catanzaro)- ma ora, codesto ulteriore costui, si ritrova affaccendato in ben altre faccende”, rimarca Speziali.

“Auspico le scuse”

“Ciò premesso quindi, auspicherei, non solo le scuse persino da questo secondo soggetto, il quale manco cito poiché ho ‘pietas’, bensì, preferirei riportare il tutto ad un binario a me (ma non per altri e più di qualcuno in particolare) consono, ovvero la politica con la discendente critica ad essa ammessa, assieme alla sana satira, quindi entrambe intranee al circuito della legalità. Viceversa, chi non riconosce quanto or ora ribadito, potrebbe -seppur inconsapevolmente- incorrere nella prevaricazione, ed essa si che si configurerebbe reato. E per alcuni non sarebbe il solo a dover rispondere e nemmeno la prima volta”, conclude Speziali.