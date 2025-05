La Calabria si racconta attraverso la rete

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – In quest’era di luce artificiale e connessioni invisibili, dove il mondo intero pulsa nel battito di un clic, i social – con Facebook in prima linea – sono diventati le nuove arme del pensiero e dell’anima. Un tempo gioco, ora crocevia di memorie e speranze, queste piazze virtuali sono finestre aperte sull’infinito, palcoscenici globali dove il cuore antico del Sud torna a parlare con voce nuova. E tra le regioni d’Italia, è la Calabria – terra di fuoco e silenzio, di mare abissale e monti inviolati – a brillare con forza inaspettata. Una costellazione di gruppi Facebook, autentiche sentinelle digitali, si fa carico ogni giorno di raccontare, custodire e risvegliare l’anima calabrese. Migliaia di voci, unite da amore e fedeltà, percorrono un moderno cammino di Emmaus, mostrando ai compagni di strada i tesori celati della loro terra sacra. Questi gruppi non sono semplici raccolte di utenti, ma avanguardie culturali animate da fuoco interiore.

“Amore di Calabria”

In essi pulsa una visione, un sogno condiviso: restituire alla Calabria il posto che le spetta nell’immaginario collettivo. È a loro che va il nostro grazie, un grazie detto col cuore. Tra questi fari ardenti, spicca “Amore di Calabria”, con oltre 174.000 anime in cammino. Luogo di bellezza e passione, dove la gastronomia diventa poesia, l’arte si fa carne, e la musica vibra come eco eterna delle radici. Qui l’identità si ricuce in ogni post, in ogni commento, in ogni fotografia che riporta alla luce la meraviglia dei nostri borghi, delle nostre onde, dei nostri tramonti. Segue “Estate in Calabria”, quasi 167. 000 spiriti raccolti nel culto del viaggio e dello stupore. Attraverso immagini di rara grazia, questo gruppo disegna una mappa dell’incanto: spiagge che sembrano sogni, borghi abbarbicati al cielo, percorsi di luce dove il turista diventa pellegrino. Le parole si fanno guida, le foto preghiera.

“Noi calabresi che…”

Poi “Noi calabresi che…”, con più di 116. 000 cuori rivolti alla memoria e alla cultura. Questo è il regno della narrazione: documentari, testimonianze, arte popolare che riaffiora dal tempo. Una rete che è anche archivio vivente, dove ogni post è un gesto di amore verso la storia e l’identità. E ancora, “Insieme per la Calabria”, che con oltre 108. 000 custodi della tradizione coltiva ogni giorno un giardino sociale. Non solo cultura e paesaggio, ma anche azione: lenzuola bianche per la giustizia, preghiere collettive contro la guerra, iniziative per restituire voce a chi non ne ha. Questo è il battito civile di una terra che non si arrende.

“Surprising Calabria – Calabooking”

Non da meno è “Surprising Calabria – Calabooking”, nome che già promette meraviglia. Con video di rara potenza visiva e professionale, il gruppo eleva la Calabria a mito, a sogno da vivere. Ogni clip è un invito, ogni immagine un inno: mari smeraldo, valli incantate, montagne che respirano l’eterno. Ed ecco la pagina “Noi che amiamo la Calabria”, crocevia di culture e tradizioni, ma anche ponte verso l’universo. Qui la Calabria non è chiusa nel proprio confine, ma dialoga col mondo, accoglie, integra, vibra di respiro planetario. È l’anima aperta del Sud che guarda lontano. E poi, come fiumi che scorrono verso un unico mare, centinaia di altri gruppi punteggiano le province, i paesi, le frazioni. Una marea silenziosa, ma viva. Una rete che canta in mille voci, tutte concordi nel nome della rinascita. E così accade che proprio nei social, spesso accusati di superficialità, la Calabria ritrovi se stessa. Non più terra dimenticata, ma promessa che risplende. Non più periferia, ma cuore pulsante di una nuova epopea.