Calabria protagonista al Salone del Libro: memoria, legalità e giovani talenti in primo piano

Circa 25 gli eventi che si sono susseguiti, nelle sale meeting dello stand della Regione Calabria, nella prima giornata del Salone del libro di Torino, dopo l’inaugurazione dell’assessore alla Cultura e alle Politiche sociali, Caterina Capponi. La Regione Calabria è presente a Torino con una sala espositiva di 200mq che comprende due sale meeting e ospiterà, nei 5 giorni della kermesse torinese, 217 tra autori e relatori e 24 Case editrici. “Una prima giornata – ha affermato Capponi – in cui abbiamo ospitato molte personalità di spicco del panorama culturale e regionale ma anche tantissimi giovani, studenti, ragazzi e ragazze che hanno visitato lo spazio Calabria dimostrando molto interesse per un luogo dove si respira desiderio di lettura, di studio, di conoscenza”.

“La prima giornata è stata anche l’occasione per parlare di adozioni di minori con l’assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone. La Regione Calabria – ha ricordato l’assessore Capponi – è stata la prima regione del Sud a mettere a disposizione un servizio pubblico per le coppie che intendevano servirsi delle adozioni di minori. In Calabria il numero di bambini adottati è sempre più in crescita e lo confermano i numeri. Ad oggi sono circa 60 i bambini che hanno trovato una famiglia grazie all’impegno di 32 coppie calabresi e alla collaborazione con il servizio regionale adozioni internazionali e la Regione Piemonte. Nel periodo 2023-2024 sono stati effettuati 11 conferimenti di incarico per adozioni internazionali, di cui 5 completate”.

Gli appuntamenti di oggi e domani

Tra gli appuntamenti di oggi un incontro sui “Sistemi bibliotecari calabresi e la promozione della lettura” tra il Sistema Bibliotecario Silano, Lametino e Vibonese. Domani, in apertura, è prevista l’inaugurazione della Giornata dedicata alla memoria del professor Nuccio Ordine, con l’assessore Capponi, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e Il presidente del Vittoriale degli italiani, Giordano Bruno Guerri. “Saverio Strati fra radio e televisione” è, invece, il titolo dell’evento pomeridiano nella ricorrenza del centenario della morte dello scrittore calabrese, promosso dal Comitato 100Strati, in collaborazione con Regione Calabria, Fondazione Calabria Film Commission e Rubbettino editore. A seguire “Il nostro tempo e la speranza. Corrado Alvaro: i luoghi, la memoria e l’utopia” con, tra gli altri, l’antropologo Vito Teti, la giornalista Annarosa Macrì e la scrittrice Angela Bubba.

Le scuole protagoniste anche a in questa edizione del Salone. Il primo evento di apertura della programmazione calabrese, dopo l’inaugurazione dello spazio Calabria, ha, infatti, riguardato la presentazione del progetto “Ragazzi in Aula-RaccontiAmo la Calabria al Salone Internazionale del Libro” attraverso il quale alcuni studenti calabresi si sono aggiudicati come premio proprio la partecipazione alla kermesse di Torino. Per la scuola primaria, il primo premio è andato al Convitto nazionale di Stato ‘Gaetano Filangieri – scuola primaria De Amicis di Vibo Valentia. Per la scuola secondaria di primo grado, ha vinto l’Istituto comprensivo Foscolo di Bagnara Calabra. Per la scuola secondaria di secondo grado, il primo premio è stato assegnato al Liceo Scientifico ‘Da Vinci’ di Reggio Calabria.

Nell’ambito dei percorsi di Educazione alla legalità che uniscono la Calabria alle altre regioni d’Italia, nello specifico il Piemonte, grazie all’impegno delle Consulte studentesche e dell’accoglienza ad esse riservata presso lo stand istituzionale della Regione Calabria, al Salone del Libro è stato riservato uno slot dedicato alla commemorazione del 50esimo anniversario dal rapimento di Cristina Mazzotti, sequestrata e uccisa nel 1975 per mano di affiliati alla ‘ndrangheta.

Inoltre, l’associazione Via Verdi 11 ha organizzato una serie di stages formativi nel corso delle giornate del Salone con alcune scuole del territorio nazionale come l’Itet Einaudi di Bassano del Grappa, l’istituto Peano di Firenze, il liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano, il liceo classico di Locri. I ragazzi i ragazzi realizzeranno riprese video streaming e montaggi.