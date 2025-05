La Calabria presente e futura in “Storie di ingegneria al femminile” | FOTO

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, sabato 24 maggio, a partire dalle ore 10:00, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, si è tenuto l’incontro dal titolo “Storie di ingegneria al femminile. Donne che sognano e segnano in Calabria“. L’evento è nato dalla volontà dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria, su proposta della propria Commissione Pari Opportunità. Sono stati coinvolti tutti gli Ordini provinciali calabresi. L’incontro ha ricevuto il patrocinio delle sezioni territoriali dell’AIDIA – Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti – presenti in regione.

Nel corso dell’incontro si sono susseguite le testimonianze di:

per Reggio Calabria, l’Ing. Domenica Catalfamo (dirigente della Città Metropolitana di Reggio Calabria) e l’Ing. Viviana Fedele (Responsabile Area Risk Management e Mobilità di ATAM S.p.A.);

per Cosenza, l’Ing. Marisa Cesario (Direttore dei Vigili del Fuoco – Direzione regionale Umbria);

per Catanzaro, l’Ing. Sandra Corasaniti (Professore associato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”);

per Vibo Valentia, l’Ing. Gessica Garcea (Fondatrice e Responsabile Tecnico della “Serre Eternit s.r.l.”);

per Crotone, l’Ing. Isabella Secreto (Responsabile Area Tecnica di ANCE Crotone).

“Storie di ingegneria al femminile. Donne che sognano e segnano in Calabria” è stato un evento molto importante dal punto di vista culturale ma anche da quello pratico, fondendo le due anime che compongono l’essere ingegnere. Il tutto declinato da un punto di vista femminile. Storie di vita professionale, sfide, risultati raggiunti e prospettive future hanno tracciato il bilancio di quanto sta accadendo in Calabria dal punto di vista ingegneristico e di quanto dovrà ancora essere fatto dalle donne e dagli uomini che lavorano in questo importante ambito.