Calabria, non accetta la fine della relazione: ex compagno diventa stalker

Da ex compagno a stalker. I carabinieri di Crotone hanno notificato ad un cinquantenne che perseguitava l’ex un divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo, secondo quanto emerso, non aveva accettato la fine della relazione e continuava a pedinare la donna e ad appostarsi in prossimità del luogo di lavoro, pretendendo che il loro rapporto sentimentale e la frequentazione ricominciasse.

A seguito del rifiuto della donna, il cinquantenne ha iniziato ad insultarla e minacciarla, ingenerando nella vittima un perdurante stato di ansia e preoccupazione che l’ha poi spinta a denunciarlo ai carabinieri. L’indagine svolta dai militari con il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, ha portato all’applicazione della misura cautelare.