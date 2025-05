Relazione annuale Garante vittime di reato, Lomonaco: “dalla Calabria volontà di istituire Garante nazionale” | VIDEO

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, venerdì 23 maggio, alle ore 12:00, la Sala “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, ha ospitato la presentazione della Relazione annuale del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, avv. Antonio Lomonaco. All’incontro hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale, on. Filippo Mancuso, il Segretario generale dell’Assemblea legislativa, Giovanni Fedele, e il Direttore generale del Consiglio regionale, Sergio Lazzarino, insieme a numerose autorità istituzionali, rappresentanti del mondo giudiziario, accademico e delle associazioni impegnate sul fronte della legalità e del sostegno alle vittime.

Il Garante Lomonaco: “dalla Calabria volontà di istituire il Garante nazionale per le vittime di reato”

Il Garante Antonio Lomonaco ha dichiarato: “stiamo cercando di costruire una rete capillare che possa aiutare le vittime a uscire dall’isolamento, dal silenzio, dalla solitudine. Dobbiamo essere credibili, altrimenti le vittime non ci contatterebbero mai. L’Ufficio sta rispondendo bene, le segnalazioni stanno crescendo, stiamo diventando un punto di riferimento per le vittime in Calabria. Dobbiamo essere un ponte fra istituzioni e vittime: dobbiamo aiutarle, sostenerle, dar voce a chi non ne ha. Soprattutto, dobbiamo rimuovere quegli ostacoli che si presentano dopo la consumazione del reato, come una burocrazia lenta e disattenta. Dobbiamo intervenire qui, altrimenti ci troveremmo di fronte a una vittimizzazione secondaria, quasi più grave del reato subito

In un anno abbiamo messo in piedi l’Ufficio in Calabria. Le risorse sono poche, chiederò ai Consigli Regionali di darci una mano, nonostante il Consiglio ci sia già molto vicino grazie al presidente Mancuso. Un obiettivo del breve termine è far sì che si possa nominare un Garante nazionale per le vittime di reato, mettere la vittima al centro dello Stato. Non esiste un garante neanche comunale. Esistono i Garanti nazionali per disabili o detenuti. La Calabria rilancia questa ambizione“.