Calabria, invia 130 messaggi minatori in un giorno alla ex: 39enne arrestato per stalking

Ha inviato centinaia di messaggi intimidatori e minatori alla ex compagna, arrivando a spedirne 130 in un solo giorno. Per questo, i carabinieri di Torre Melissa (Crotone) hanno arrestato a Gasperina (Catanzaro) un 39enne in flagranza differita per stalking. L’uomo, uscito dal carcere da pochi giorni, voleva riallacciare i rapporti con la ragazza e le aveva mandato numerosi messaggi intimidatori e minatori, tanto da causare nella giovane, – nel frattempo rifugiata in una struttura di accoglienza sul territorio della Compagnia di Cirò Marina – uno stato d’ansia e timore.

Episodi che la vittima aveva denunciato ai carabinieri venerdì scorso. Nella tarda serata di sabato, tuttavia, la ragazza, si è rivolta nuovamente al 112 NUE, riferendo di avere ricevuto in quel giorno, circa 130 sms – di cui molti contenenti minacce – e 30 tentativi di chiamata. I carabinieri si sono sono recati sul posto e dopo aver raccolto le ulteriori dichiarazioni della vittima, hanno raggiunto Gasperina dove l’uomo è stato arrestato in flagranza differita consentita dagli ultimi interventi legislativi in materia di violenza di genere. Il 39enne è stato portato nella Casa circondariale di Catanzaro.