Calabria, giovane incinta muore in ospedale. Falcomatà: “profondo cordoglio per la morte di Martina Piserà e del suo bimbo”

StrettoWeb

“Sgomento e commozione per la morte della giovane mamma Martina Piserà e per il bambino che portava in grembo” – sono le parole del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “Saranno le autorità competenti, a conclusione dell’inchiesta aperta dalla Procura di Vibo Valentia, a chiarire se si tratta di un caso di malasanità quello cha ha portato alla tragedia consumata all’ospedale ‘G.Jazzolino’ di Vibo e che colpisce l’intera Calabria, ma adesso è il momento del cordoglio e del rispetto del dolore per altre vite spezzate, la cui tragicità dell’evento lascia incredulità e sgomento. Giunga la mia vicinanza e quella della città di Reggio Calabria, ai familiari di Martina e alle comunità di Pizzo e di Filandari”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.