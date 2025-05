Calabria, falso profilo di Don Francesco Cristofaro su Messenger: truffa con richieste di schede telefoniche in cambio di preghiere

StrettoWeb

Ancora una volta un volto noto e stimato viene sfruttato per truffare cittadini ignari. È accaduto a Don Francesco Cristofaro, sacerdote molto seguito anche sui social, che ha denunciato pubblicamente un tentativo di truffa perpetrato a suo nome. Un falso profilo su Messenger, che utilizza la sua foto e il suo nome, starebbe contattando persone con una richiesta assurda: acquistare schede telefoniche in cambio di presunte preghiere.

A lanciare l’allarme è lo stesso Don Francesco, che sulla sua pagina ufficiale ha scritto: “Filippo mi scrive che un falso Messenger a mio nome gli chiede di andare in un negozio e comprare delle schede in cambio di preghiere. Ha la stessa foto della mia pagina ufficiale ma è un profilo falso. ATTENZIONE!!!”

Una truffa tanto meschina quanto pericolosa, che punta a colpire chi ha fede, chi si fida e si affida alle parole di un sacerdote. Ma Don Francesco non ci sta e invita tutti alla massima prudenza e a denunciare.

Come testata, esprimiamo la nostra solidarietà a Don Francesco Cristofaro e condanniamo con forza ogni forma di truffa che sfrutta l’immagine pubblica di persone oneste per raggirare cittadini in buona fede.

Ricordiamo ai lettori: non fidatevi di richieste anomale ricevute sui social, anche se provengono da profili apparentemente affidabili. Verificate sempre l’identità del mittente e, in caso di dubbio, non esitate a segnalare alle autorità competenti. Solo con la collaborazione di tutti si può mettere un freno a queste truffe digitali e tutelare chi, come Don Francesco, dedica la propria vita agli altri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.