Busitalia potenzia i collegamenti a lunga percorrenza da e per la Calabria

StrettoWeb

Busitalia (Gruppo FS Italiane) lancia la nuova offerta commerciale dedicata ai collegamenti a lunga percorrenza da e per la Calabria che interessano le direttrici di Milano, Torino e Verona. I servizi, gestiti da Busitalia Rail Service, assicurano collegamenti diretti verso alcune tra le principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Parma, Padova e Firenze.

Per le partenze fino al 6 luglio 2025, la nuova offerta prevede sconti fino al 65% sulle tariffe Comfort ed Easy.

La promozione è valida su tutte le tratte in partenza dalla Calabria verso la Toscana, l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Piemonte, la Lombardia e viceversa. L’iniziativa promozionale è attiva fino al 6 luglio 2025 e prevede, per ogni corsa, un numero limitato di biglietti disponibili con sconti progressivi del 30%, 40% o 65% rispetto al prezzo ordinario. I biglietti acquistati in promozione non sono rimborsabili, ma è possibile effettuare un cambio data prima della partenza prevista, versando l’eventuale differenza rispetto alla tariffa ordinaria. In caso di modifica, il viaggio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla data di acquisto del biglietto originario.

Con questa nuova offerta, Busitalia conferma il proprio impegno nel garantire soluzioni di mobilità confortevoli, accessibili e capillari, contribuendo a valorizzare il ruolo strategico della Calabria nei collegamenti nazionali di lunga distanza. Maggiori informazioni e acquisto su www.fsbusitalia.it/it/lunga-percorrenza.html

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.