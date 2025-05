Trump: “Putin scherza col fuoco”. Medvedev tira in ballo la 3ª Guerra Mondiale

StrettoWeb

Botta e risposta parecchio focoso quello fra Donald Trump e Dmitry Medvedev. Il presidente USA, da qualche giorno, non sta lesinando parole dure nei confronti di Vladimir Putin accusandolo di non voler fare passi avanti al tavolo della pace. Trump si è lasciato andare a dichiarazioni forti: “quello che Vladimir Putin non capisce è che, se non fosse stato per me, molte cose davvero brutte sarebbero già accadute alla Russia. E intendo davvero brutte. Sta giocando con il fuoco!“.

Trump ha sottolineato il proprio ruolo che sembra quasi quello di un ‘garante’, utile anche per l’incolumità della Russia. Pronta la risposta del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, Medvedev: “riguardo alle parole di Trump su Putin che ‘gioca col fuoco’ e sulle ‘cose ​​davvero brutte’ che potrebbero accadere alla Russia, conosco solo una cosa davvero brutta: la Terza Guerra Mondiale.

Spero che Trump lo capisca!“.