Bologna, serata storica: è vittoria della Coppa Italia 51 anni dopo! Milan KO all’Olimpico

Nella storia. Perché fa la storia. Notte magica, e appunto storica, per il Bologna di Italiano, che riesce nell’impresa di vincere la Coppa Italia, battendo il Milan per 1-0 nella finale dell’Olimpico. E’ Ndoye l’eroe felsineo, autore del gol in quella che è anche una delle poche occasioni di una partita sprovvista di grandi chance. Squadre troppo bloccate, sulla difensiva, tensione e posta in palio troppo alta per rischiare.

Alla fine, però, ai rossoblu della prestazione interessava poco: a loro importava il risultato, per tornare a conquistare un trofeo che mancava da 51 anni. Un’altra impresa, dopo la qualificazione in Champions dello scorso anno, per una realtà che oggi si siede accanto alle big e che anche quest’anno sta lottando per un posto al sole, nel caldo dell’Europa. Ma per una sera il campionato può aspettare: questa sera Bologna può festeggiare.

La cronaca della partita

Primo tempo abbastanza brutto. E ingannevole. Nel primo quarto d’ora, infatti, qualcosa si vede, da una parte e dall’altra, con un’occasione a testa. Poi, però, ritmi molto bassi e rischio sonnellino. In mezz’ora non succede praticamente nulla. La ripresa si apre subito con una grande emozione, ovvero il gol del vantaggio del Bologna, firmato da Ndoye, bravo a liberarsi dei difensori e a concludere con un destro imparabile. L’episodio, tuttavia, non sposta più di tanto gli equilibri di una sfida che resta bloccata, nonostante il gol: il Bologna si difende bene e senza affanni, anche perché il Milan non fa tantissimo per pungere, costringendo il tecnico rossonero a pescare dalla panchina. Gli ultimi minuti (6 di recupero), il Bologna è interamente rintanato dentro l’area, a buttare via i palloni verso nessuno, difendendo con le unghie il risultato. E al triplice fischio può esplodere la gioia: c’è chi è a terra, chi piange, chi esulta in tribuna e chi, come mister Italiano, guarda la propria gente girandosi verso la tribuna con le braccia aperte.

Albo d’Oro Coppa Italia

1922 – Vado

1926-27 – Edizione non terminata

1935-36 – Torino

1936-37 – Genova 1893

1937-38 – Juventus

1938-39 – Ambrosiana

1939-40 – Fiorentina

1940-41 – Venezia

1941-42 – Juventus

1942-43 – Torino

1958 – Lazio

1958-59 – Juventus

1959-60 – Juventus

1960-61 – Fiorentina

1961-62 – Napoli

1962-63 – Atalanta

1963-64 – Roma

1964-65 – Juventus

1965-66 – Fiorentina

1966-67 – Milan

1967-68 – Torino

1968-69 – Roma

1969-70 – Bologna

1970-71 – Torino

1971-72 – Milan

1972-73 – Milan

1973-74 – Bologna

1974-75 – Fiorentina

1975-76 – Napoli

1976-77 – Milan

1977-78 – Inter

1978-79 – Juventus

1979-80 – Roma

1980-81 – Roma

1981-82 – Inter

1982-83 – Juventus

1983-84 – Roma

1984-85 – Sampdoria

1985-86 – Roma

1986-87 – Napoli

1987-88 – Sampdoria

1988-89 – Sampdoria

1989-90 – Juventus

1990-91 – Roma

1991-92 – Parma

1992-93 – Torino

1993-94 – Sampdoria

1994-95 – Juventus

1995-96 – Fiorentina

1996-97 – Vicenza

1997-98 – Lazio

1998-99 – Parma

1999-2000 – Lazio

2000-01 – Fiorentina

2001-02 – Parma

2002-03 – Milan

2003-04 – Lazio

2004-05 – Inter

2005-06 – Inter

2006-07 – Roma

2007-08 – Roma

2008-09 – Lazio

2009-10 – Inter

2010-11 – Inter

2011-12 – Napoli

2012-13 – Lazio

2013-14 – Napoli

2014-15 – Juventus

2015-16 – Juventus

2016-17 – Juventus

2017-18 – Juventus

2018-19 – Lazio

2019-20 – Napoli

2020-21 – Juventus

2021-22 – Inter

2022-23 – Inter

2023-24 – Juventus

2024-25 – Bologna

Chi ha vinto più volte la Coppa Italia

Ecco un riepilogo delle squadre che hanno vinto più volte la Coppa Italia:

Juventus – 15 titoli

Roma – 9 titoli

Inter – 9 titoli

Lazio – 7 titoli

Fiorentina – 6 titoli

Napoli – 6 titoli

Milan – 5 titoli

Torino – 5 titoli

Sampdoria – 4 titoli

Parma e Bologna – 3 titoli

Atalanta, Genoa, Venezia, Vicenza, Vado – 1 titolo ciascuna