Bologna e Juve non si fanno male: è 1-1, ma che bagarre in zona Champions | CLASSIFICA

Un gol e un tempo a testa, un punto per parte. Bologna e Juventus non si fanno male nel posticipo della 35ª giornata di Serie A. Al Dall’Ara finisce 1-1: a Thuram in avvio di gara risponde Freuler ad inizio ripresa. In mezzo, il gol annullato a Cambiaso e un finale in crescendo dei felsinei. Questo risultato non fa altro che rendere ancora più avvincente una battaglia in zona Champions incredibile, con ben quattro squadre in un punto: Juve, Roma e Lazio a 63, Bologna a 62. Per un posto in Champions, uno in Europa e uno in Conference League. Ad oggi, il Bologna sarebbe fuori, ma a tre giornate dal termine è ancora tutto apertissimo.

Le altre gare di oggi hanno sancito il primo verdetto: Monza ufficialmente in Serie B. La squadra di Nesta è stata travolta in casa dall’Atalanta, che ha segnato 4 reti. Sempre nell’asse Champions-salvezza, vittoria esterna della Lazio a Empoli; toscani sempre più inguaiati. In zona Europa, invece, colpo di misura della Roma contro la Fiorentina. Continua il momento d’oro di Ranieri, che non si ferma più e continua a battagliare per un posto in Champions, utopia fino a qualche settimana fa.

Risultati 35ª Giornata Serie A

Venerdì 2 maggio

Ore 20:45

Torino-Venezia 1-1

Sabato 3 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Udinese 1-2

Parma-Como 0-1

Ore 18:00

Lecce-Napoli 0-1

Ore 20:45

Inter-Verona 1-0

Domenica 4 maggio

Ore 12:30

Empoli-Lazio 0-1

Ore 15:00

Monza-Atalanta 0-4

Ore 18:00

Roma-Fiorentina 1-0

Ore 20:45

Bologna-Juventus

Lunedì 5 maggio

Ore 20:45

Genoa-Milan

Classifica Serie A

Napoli 77 Inter 74 Atalanta 68 Juventus 63 Roma 63 Lazio 63 Bologna 61 Fiorentina 59 Milan 54* Como 45 Torino 44 Udinese 44 Genoa 39* Cagliari 33 Verona 32 Parma 32 Lecce 27 Venezia 26 Empoli 25 Monza 15

Programma 36ª Giornata di Serie A

Venerdì 9 maggio

Ore 20:45

Milan-Bologna

Sabato 10 maggio

Ore 15:00

Como-Cagliari

Ore 18:00

Lazio-Juventus

Ore 20:45

Empoli-Parma

Domenica 11 maggio

Ore 12:30

Udinese-Monza

Ore 15:00

Verona-Lecce

Ore 18:00

Torino-Inter

Ore 20:45

Napoli-Genoa

Lunedì 12 maggio

Ore 18:30

Venezia-Fiorentina

Ore 20:45

Atalanta-Roma

