Bocale Calcio a Roma: benemerenza per l’impegno sociale sul territorio

StrettoWeb

Il Bocale Calcio ADMO ha ricevuto oggi, nella suggestiva cornice della capitale, un’importante benemerenza che celebra non solo il valore sportivo della società, ma anche l’impegno umano e sociale portato avanti negli anni sul territorio. A rappresentare il club, il patron Filippo Cogliandro e Valerio Sgrò, in un momento carico di emozione e orgoglio. Un riconoscimento che racchiude decenni di sacrifici, passione, e legami profondi con la comunità di Bocale e con tutto il movimento sportivo calabrese.

“Dedichiamo questo premio a tutte le persone che hanno reso grande il nostro cammino: ai tifosi, agli atleti che hanno indossato la nostra maglia, ai dirigenti, ai collaboratori, a chi ha camminato con noi ieri, a chi c’è oggi e a chi verrà domani“, ha dichiarato Filippo Cogliandro.

Un pensiero commosso è stato rivolto anche a Don Cecè, figura simbolo e anima spirituale del club, scomparso ma ancora presente nel cuore di tutti. “Siamo certi che da lassù ci stia guardando con quel sorriso che ci ha sempre guidati“, ha aggiunto Cogliandro.

Il riconoscimento ricevuto a Roma rappresenta un punto d’arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza per un club che ha fatto della famiglia, dell’inclusione e della passione per il calcio i propri valori fondanti. Perché il Bocale non è solo una squadra: è casa, è identità, è vita. E oggi, con orgoglio, possiamo dire di averla vissuta tutta.