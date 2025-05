Bocale Calcio e Associazione Don Milani ancora avanti insieme: le attività di quest’anno e lo sguardo al futuro

StrettoWeb

“Il duraturo connubio tra Bocale Calcio ADMO e Associazione Don Milani prosegue con impegni e attività che si susseguono sul territorio. Le iniziative portate avanti negli anni sono ormai innumerevoli e anche questo 2025 ha già visto un’attività costante da parte del club e dell’associazione, che nei rispettivi presidenti Filippo Cogliandro e Filippo Pollifroni hanno i loro portabandiera, i quali con passione e spirito d’iniziativa, trasmettono le emozioni di esperienze uniche che, volta per volta, vedono il Bocale e la Don Milani sempre presenti, a far da cassa di risonanza”. Comincia così la nota stampa congiunta che conferma la volontà di continuare a collaborare.

“La prima parte del 2025 ha già portato in dote alcuni importanti appuntamenti legati al mondo del sociale. A partire dal mese di gennaio con le attività in concomitanza con la Giornata della Memoria, in ricordo della Shoah. Un atto sentito e dovuto, in un periodo storico tra i più difficili e instabili dal post Seconda Guerra Mondiale, per contribuire a tenere vivo il ricordo di ciò che non andrebbe mai dimenticato, gli orrori avvenuti in un passato lontano ma non troppo”.

Il Memorial Emilio Campolo all’IPM di Catanzaro

“Quando si è poi trattato di scendere in campo, il Bocale è stato in prima linea. Si è svolta una nuova edizione, la terza per la precisione, del Memorial Emilio Campolo, nel ricordo di una figura di spicco che ci ha lasciati troppo presto. Un uomo che ha lasciato il segno con il suo impegno nell’aiutare gli altri, in particolare i giovani condannati a scontare delle pene nelle strutture penitenziarie”.

“Ed è proprio all’interno di una di queste strutture, l’Istituto Penitenziario Minorile di Catanzaro, che si è svolto per la seconda volta il torneo, con la partecipazione dei giovanissimi calciatori del Bocale e una squadra in rappresentanza della Don Milani chiamata Gli Amici di Emilio. Avversari i ragazzi dell’IPM e della Comunità Ministeriale, i quali hanno atteso trepidanti l’opportunità di sfidare avversari arrivati dall’esterno, assaporando per un paio d’ore un’aria diversa, intrisa di quel senso di libertà che passa anche da un corretto reinserimento sociale”.

Donazione sangue in ricordo di Daniela Iacopino e solidarietà per la piccola Noemi

“L’inizio della Primavera ha regalato momenti emozionanti e dopo l’impegno all’IPM di Catanzaro, si è svolta una giornata speciale di raccolta sangue organizzata dall’AVIS presso il Centro Civico di Pellaro. Un appuntamento organizzato in special modo per ricordare una cara amica scomparsa da poco, Daniela Iacopino, la quale ha combattuto con tutte le proprie forze contro un male superiore, senza mai arrendersi, continuando nel frattempo a pensare al prossimo, a impegnando anima e cuore per sostenere i più bisognosi. Il Bocale e la Don Milani, assieme all’AVIS e alla Pro Loco Reggio Sud, hanno indetto questa speciale raccolta di sangue in suo onore, nel suo ricordo”, si legge ancora.

“Il mese di aprile si è poi concluso con la raccolta fondi organizzata in occasione della partita Bocale ADMO–Castrovillari, con l’intero incasso devoluto per le cure mediche della piccola Noemi, una bambina che sta combattendo la sua battaglia, ma che per farlo necessita di un importante sostegno economico, per affrontare spese mediche di grande entità”.

Prossimi passi: raccolta alimentare tra Pellaro e Bocale

“Il 2025 è ancora lungo e porterà con sé altre iniziative che legheranno a doppio filo Bocale Calcio ADMO e Associazione Don Milani, a partire una raccolta alimentare in via di definizione che avrà luogo tra le zone di Pellaro e Bocale e che andrà incontro alle esigenze dei bisognosi del territorio sud di Reggio Calabria”, si chiude il comunicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.