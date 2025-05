Bicincittà 2025, presentato il percorso della manifestazione

StrettoWeb

È stata presentata presso Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa della 37° edizione della manifestazione nazionale U.I.S.P. “Bicincittà”, il tradizionale evento che quest’anno si terrà domenica 18 maggio. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, è organizzata dal Circolo Tennis Padel Crucitti in collaborazione con la U.I.S.P. Provinciale di Reggio Calabria. Demetrio Crucitti, presidente del Circolo Tennis Crucitti, ha salutato tutte le autorità e gli amici intervenuti alla conferenza sottolineando “l’importanza di questa manifestazione all’insegna del sano divertimento e della solidarietà”.

“Un evento molto atteso in città – spiegano gli organizzatori – che coinvolge un target variegato di pubblico tra bambini, ragazzi, adulti e nonni. Oltre a diverse centinaia di famiglie che accomunati dalla passione per lo sport ed il benessere ambientale decidono di voler trascorrere una mattinata di divertimento percorrendo con la bici la città da sud a nord”.

Presenti alla conferenza stampa, oltre a Demetrio Crucitti in qualità di Presidente del Circolo Crucitti, il Presidente Regionale del CONI Tino Scopelliti, il Presidente provinciale UISP Giuseppe Marra, il delegato allo sport Giovanni Latella, il Presidente commissione consiliare sport Marcantonino Malara, il Presidente Lega Ciclismo UISP Diego Quattrone, Giuliano Delfino in rappresentanza della Medical Center e Antonello Catalano l’atleta e maestro diversamente abile sempre al fianco del Presidente Crucitti.

Durante la conferenza è stato sottolineato come tutta la cittadinanza si senta ormai coinvolta e protagonista di questo evento tanto atteso e di come a Bicincittà si partecipi per vari motivi: ognuno dei tanti pedalatori ha il suo, altrimenti che sport per tutti, a misura di ognuno, sarebbe?

A Bicincittà si partecipa sempre con il cuore e con la testa, oltre che con il sorriso. Si partecipa con il cuore, perché ognuno è spinto dalla passione, più spesso dalle passioni: quella per la bicicletta con la sua storia, quella per lo stare insieme e comunicare, con la famiglia, gli amici, le nuove conoscenze che la bici favorisce; quella per le nostre città, per le loro bellezze e per le sventure urbanistiche che subiscono e che vogliamo combattere; quella per il tempo, risorsa non rinnovabile, che la fretta ci sottrae; quella per la solidarietà, cui la manifestazione è legata fin dal suo inizio.

A Bicincittà si partecipa inoltre con la testa, perché ognuno è spinto dalle proprie sensibilità: quella per l’ambiente, l’aria, l’acqua, su cui la bici ci aiuta a riflettere; quella per città vivibili, a misura d’uomo e di bicicletta; quella che suggerisce il pedalare insieme in tante città, anche se lontani e diversi; quella per il linguaggio universale dello sport, che quelle differenze esalta, ma unisce.

Queste e tante altre passioni e sensibilità la Uisp sa cogliere, valorizzare e promuovere, offrendo suggestioni e proposte concrete: come Bicincittà, appunto. Se ormai da molti anni migliaia di persone partecipano a una manifestazione, che ogni volta aggiorna i propri obiettivi, ci sarà una ragione. Se lo scopo della vita è raggiungere la felicità, ci si può andare solo vicino, per brevi attimi, e perché non pedalando insieme? Insomma, si partecipa a Bicincittà perché è una festa, intelligente.

Quelli che… BICINCITTÀ:

Perché… è una bella giornata

Perché… mi diverto

Perché… è un mio diritto

Perché… con la crisi ho rispolverato la bici

Perché… ne ho regalata una a mia figlia

Perché… porto tutta la famiglia

Perché… viene anche il meccanico che mi ha sistemato la bici

Perché… siamo in tanti

Perché… la maglietta è carina

Perché… non inquino

Perché… l’energia che consumo è solo quella dei miei muscoli

Perché… mio nonno ha finalmente tolto le rotelle alla mia bici

Perché… da bambino tifavo per Bartali

Perché… non si corre

Perché… la velocità la stabilisco io

Perché… è tutta pianura

Perché… pedalo protetto e sicuro

Perché… i vigili urbani oggi mi sorridono

Perché… per qualche ora sono padrone della mia città

Perché… vorrei poterlo essere anche domani

Perché… Uisp è sport per tutti

Perché… pedaliamo insieme, anche se lontani e diversi

Perché… ci sono le/i ragazze/i

Perché… ci sono i miei compagni di scuola (e i prof in bici…)

Perché… forse ci sarà anche il sindaco

Perché… l’ha detto la televisione

… pedalare fa bene alla salute

Perché… per 1 km pedalato risparmio 15 centesimi di cure mediche

Perché… da domani incomincio ad allenarmi sul serio

Perché… non c’è un motivo

Perché… mi piace

Perché… porto con me l’acqua del rubinetto e vorrei continuare a farlo

Perché… è la Giornata della Bicicletta

Perché… è una festa

Perché… per tutti questi e tanti altri motivi

Perché… è BICINCITTÀ

Durante l’incontro è stato anche illustrato l’intero percorso che verrà seguito e dato maggiori informazioni per quanto riguarda la sicurezza prevista per tutto l’intero svolgimento della manifestazione.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto a tutte le aziende che hanno collaborato alla manifestazione omaggiando tutti i partecipanti con dei gadget o promo realizzati per l’occasione, oltre a tutti i volontari che saranno coinvolti nello svolgimento di questa grande pedalata di solidarietà.

Il percorso di Bicincittà 2025

Questo il percorso di “Bicincittà” di domenica 18 maggio 2025:

Partenza da Piazza Indipendenza.

Ore 9:00 ( ritrovo iscritti Piazzale Stazione Lido – Lungomare Falcomatà

Ore 10:00 ( Partenza Ufficiale Lungomare Falcomatà)

si proseguirà poi lungo questo tracciato:

Lungomare Falcomata’ ( verso Stazione C.le)

Via Missori

Largo Ponte Nuovo Calopinace

Via Galvani

Via Mercalli

Via Stadio a Valle

Piazza della Pace

Via Stadio a Monte

Piazzale Stadio Nord trav I

Via Messina

Largo Botteghelle (sosta)

Viale Calabria dir. Nord

Via Argine dx Calopinace

Via S. Francesco da Paola

Via T. Campanella

Largo Morisani

Via del Torrione

Via D. Romeo

Via De Nava

Piazzale Libertà

Via Italia

Via Ex. Strada Statale 18

Sottopasso FFSS

Strada Centrale Parco Pentimele

P.le Palasport Pentimele ( sosta con ristoro)

Strada Centrale Parco Pentimele (dir. Sud)

Sottopasso FFSS

Via Ex Strada Statale 18 (dir. Sud)

Via S. Caterina

Ponte della Libertà

Via V. Veneto

Arrivo verso le 13,00 nuovamente c/o il Lungomare Falcomatà Piazzale Stazione Lido lato Sud.

Saranno distribuiti a tutti i partecipanti iscritti le magliette dell’evento, cappelli e zainetto, all’interno del quale troveranno delle promozioni speciali a cura dei nostri sponsor. A conclusione della gara seguirà un ristoro ed un sorteggio finale con in palio tanti e diversi premi offerti dai nostri partner/sponsor.