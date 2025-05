Un pezzo di Reggio Calabria oggi in Nazionale: Beatrice Iiriti prima reggina convocata con l’Italia Femminile Under 15

StrettoWeb

Grande soddisfazione e orgoglio a Reggio Calabria per la convocazione di Beatrice Iiriti, prima atleta della città a indossare la maglia ufficiale della Nazionale Italiana Femminile Under 15. La talentuosa centrocampista classe 2010 sarà protagonista oggi, 8 Maggio alle 14.00 presso il Centro Federale di Tirrenia (PI), nell’amichevole internazionale contro la Germania. Beatrice ha vissuto una stagione eccezionale, segnata da determinazione, umiltà, sacrificio e tanti sorrisi. Dall’inizio dell’anno sportivo, è stata sempre presente in tutti e sei i raduni ufficiali della Nazionale, diventando una presenza costante nelle scelte dello staff tecnico azzurro.

Oltre alla convocazione odierna, la giovane reggina ha già disputato tre test match internazionali, segnando due reti e dimostrando talento, personalità e crescita continua. La sua presenza in azzurro rappresenta un traguardo storico per il calcio femminile reggino, che oggi vede una delle sue promesse calcare un palcoscenico internazionale con i colori dell’Italia. Un grande in bocca al lupo a Beatrice, che con il suo impegno porta alto il nome di Reggio Calabria e dà voce a un movimento sportivo sempre più in crescita.

