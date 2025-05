Beach Volley a Piazza Duomo, Messina capitale europea dello sport outdoor con due eventi di altissimo livello

StrettoWeb

Dal 17 al 22 giugno prossimi Piazza Duomo accoglierà la “Settimana Internazionale del Beach Volley” con la città di Messina capitale europea dello sport outdoor con due eventi di altissimo livello: le Nations Cup, valide per le qualificazioni europee, e la tappa del World Beach Pro Tour Futures. Il programma è stato illustrato oggi a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte, tra gli altri, l’esperto comunale alle Politiche Sportive Francesco Giorgio e i presidenti del Comitato Territoriale Fipav Messina e del Team Volley Messina, rispettivamente Alessandro Zurro e Daniela Cardile.

La soddisfazione di Basile e Finocchiaro

Secondo il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, questa manifestazione rappresenta “sia sotto l’aspetto tecnico che organizzativo una vetrina prestigiosa per la città di Messina con una location, che, dopo avere suscitato inizialmente qualche polemica, è piaciuta tanto sia alla cittadinanza che alla Federazione, a tal punto da inserirla tra le più affascinanti d’Europa. Sarà una tappa spettacolare, la collaborazione tra Amministrazione comunale e Istituzioni sportive genera vantaggi e grandi risultati”.

“Evento di grande spessore”

“Ancora una volta – ha evidenziato l’esperto Giorgio, dopo avere portato il saluto istituzionale del sindaco Federico Basile e dell’assessore Massimo Finocchiaro – la nostra città è protagonista di eventi sportivi di grande spessore che consentono anche una crescita sociale, economica e culturale con la promozione di Messina sempre più citta accogliente e parte attiva in ogni manifestazione. Ringraziamo la Fipav che riconosce la nostra capacità organizzativa nell’ospitare eventi così importanti. La presenza di ventidue nazioni, rappresentate da 56 coppie (28 maschili e 28 femminili), conferma la crescita sportiva e organizzativa di questo evento, molto apprezzato nel panorama del beach volley”.

Le parole di Zurro e Cardile

Il presidente Zurro ha ringraziato l’Amministrazione comunale “per la fattiva collaborazione nella fase organizzativa”, sottolineando, insieme a Roberto Bombara e Carmelo Siracusa, l’elevata portata tecnica della manifestazione”. Il presidente Cardile ha dichiarato che “il Team Volley Messina è pronto, anche con i suoi giovani, alla fase organizzativa per la buona riuscita dell’evento. Ringrazio tutte le componenti che a vario titolo forniranno il loro contributo. Manifestazione con un format raddoppiato rispetto alla precedente edizione e per l’intero movimento pallavolistico è certamente gratificante”.

In piazza Duomo ci saranno anche momenti di beach music: il 17 giugno, Teresa Pitzales & Black Soul live; 18 giugno, The Galàs Band live; 19 giugno, Franco Presti e la 4Dance band; 20 giugno, Davide Bruno – The Golden Age – Andrea Zanghì dj set; 21 giugno, Valerio Prestianni – Ivan Trischitta – 88Trash live.