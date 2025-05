Beach Volley a Messina, una grande festa dello sport a Piazza Duomo

StrettoWeb

La grande sabbia del Beach Volley internazionale è pronta a tornare, più spettacolare che mai, nel cuore di Messina. Piazza Duomo si prepara ad accogliere La Settimana del Beach Volley Internazionale, un evento che, dal 17 al 22 giugno 2025, trasformerà la città in una capitale europea dello sport outdoor. Due eventi di altissimo livello si svolgeranno a Messina: le Nation Cup valide per le qualificazioni europee e la tappa del World Beach Pro Tour Futures. Un format raddoppiato rispetto alle edizioni precedenti, che vedrà per la prima volta Messina teatro sia delle qualificazioni continentali (17-18 giugno) sia della tappa ufficiale del circuito mondiale (19-22 giugno). A scendere in campo saranno 56 coppie – 28 maschili e 28 femminili – provenienti da 22 nazioni, pronte a darsi battaglia in uno scenario unico che ha già conquistato il plauso della Federazione Internazionale come una delle location più affascinanti d’Europa.

Presentazione programma

Il programma dell’evento sportivo sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 30 maggio, alle ore 10.30, a Palazzo Zanca, nella sala Ovale “Antonino Caponnetto”. Presenti all’incontro il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, l’esperto comunale allo Sport Francesco Giorgio; il presidente della Fipav Sicilia, Antonio Locandro e i presidenti del Comitato Territoriale Fipav Messina e del Team Volley Messina rispettivamente, Alessandro Zurro e Daniela Cardile.