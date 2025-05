Presentata la stagione 2025 di Beach Soccer: fra le tappe anche Cirò Marina

StrettoWeb

Si è svolto venerdì sera, nella splendida cornice del Teatro Rossini in Via di Santa Chiara a Roma, il Beach Soccer Day 2025, evento inaugurale ufficiale della stagione del Beach Soccer targato FIGC – Lega Nazionale Dilettanti. Una serata densa di contenuti, emozioni e prospettive per un movimento in continua crescita. La serata ha preso il via con la proiezione di un video recap dedicato alla stagione 2024 e, a seguire, la giornalista Valentina Caruso, moderatrice dell’evento insieme ad Attilio Scuderi, ha dato il benvenuto al pubblico ringraziando prima di tutto l’azienda Giudice, sponsor della serata e fornitore ufficiale degli allestimenti negli impianti che saranno protagonisti del tour.

Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto a Giovanni Zannola, Consigliere dell’Assemblea Capitolina, per il patrocinio del Comune di Roma, e a Massimiliano Monnani, Presidente di ASP Asilo Savoia e “padrone di casa” per quanto ha riguardato la location nel cuore di Roma, a due passi dal Pantheon.

Sul palco hanno preso posto i protagonisti della governance della Lega Nazionale Dilettanti e del Dipartimento Beach Soccer a cominciare dal Presidente Giancarlo Abete, Gianni Cadoni, Vice Presidente LND e Presidente del Comitato Regionale Sardegna, Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND, e Fabio Curtacci, Retail & Marketing Director di Q8 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. nuovo Title Main Partner del Beach Soccer italiano.

Abete ha aperto i lavori con un discorso che ha sottolineato il valore del Beach Soccer all’interno del sistema LND, capace di generare coinvolgimento territoriale e promozione del turismo sportivo. Cadoni ha evidenziato anche il ruolo dei Comitati Regionali nel supportare la crescita della disciplina, mentre Desini ha presentato la nuova stagione e il lavoro svolto dal Dipartimento, ponendo al centro le Società e i territori.

Grande attenzione è stata rivolta al nuovo Title Main Partner Q8, introdotto con un video spot. Fabio Curtacci ha dichiarato: “Q8 rafforza la sua presenza sul territorio attraverso prestigiose iniziative come il Campionato di Beach Soccer, che incarna pienamente i valori dell’Azienda: vicinanza alle persone, dinamismo e sostenibilità. Riflette anche la nostra strategia di costruire relazioni autentiche con le comunità attraverso progetti sportivi, culturali e sociali.” Giancarlo Abete ha aggiunto: “Accogliamo con entusiasmo l’ingresso di Q8 come Title Main Partner. Condivideremo un percorso fatto di passione, rispetto, attenzione ai giovani e al territorio. È motivo di orgoglio avviare una sinergia con una realtà così autorevole e attenta all’impatto sociale.”

Successivamente, Attilio Scuderi ha introdotto le sei location del tour 2025, con il lancio di un video dedicato. Tra le tappe spiccano: Alghero, sede di storici trionfi azzurri quale teatro di eventi internazionali; Cirò Marina, alla sua quinta partecipazione; Tirrenia, novità assoluta della stagione insieme a Castellammare di Stabia, tra Vesuvio e costiera; San Benedetto del Tronto, tappa storica del Beach Soccer italiano e Terracina, un grande ritorno dopo otto anni.

Dopo un commento di Desini, che ha ricordato l’introduzione del Premio Tavecchio per il Fair Play, sono intervenuti i promotori di tappa presenti in sala: Mimmo Pirisi (Alghero), Cesare Iaboni (Terracina), Cinzia Campanelli (San Benedetto del Tronto), Alfonso Scarica (Castellammare di Stabia), Alessandro Donati (Pisa), oltre al video saluto del Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari.

Annunciato con entusiasmo anche per il ritorno della piattaforma televisiva di Sky, che trasmetterà in diretta tutte le finali della stagione. Un ritorno che segna la ripresa di una sinergia già vissuta tra il 2019 e il 2021, quando Sky accompagnò il Beach Soccer della LND con attenzione e qualità editoriale, contribuendo alla sua crescita in termini di visibilità, narrazione e coinvolgimento del pubblico. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete ha dichiarato: “Il ritorno di Sky come broadcaster ufficiale del nostro Campionato rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla LND e per la qualità crescente di un format che unisce spettacolo sportivo, inclusione e valorizzazione dei territori. Sky è un punto di riferimento nel panorama mediatico italiano e il suo coinvolgimento accresce il prestigio e la visibilità dell’intero circuito.”

Desini ha poi presentato il nuovo pallone ufficiale della stagione griffato Macron, introdotto con uno spot dedicato che ne ha svelato l’accattivante livrea. Nel corso della serata, ampio spazio è stato dedicato anche alla presentazione dei partner del Campionato Beach Soccer 2025, parte integrante della visione strategica del Dipartimento. Tra questi, spiccano per il loro impegno concreto verso la sostenibilità e l’innovazione responsabile due realtà italiane che hanno sposato la missione della LND con sensibilità e progettualità.

Fonte Margherita 1845, storico marchio dell’acqua minerale delle Piccole Dolomiti, è intervenuta con un messaggio fortemente orientato alla tutela dell’ambiente. L’azienda ha infatti scelto di coniugare qualità e purezza dell’acqua con packaging sostenibili, adottando bottiglie in vetro riutilizzabili e brick in cartone interamente riciclabile per ridurre l’impatto ambientale e promuovere un consumo responsabile. La presenza del brand all’interno del circuito Beach Soccer rappresenta una sinergia perfetta tra cura del territorio, attenzione per le nuove generazioni e eleganza nei dettagli, senza rinunciare all’innovazione.

Altrettanto significativa la testimonianza di San Severino Cravatte, partner che porta nel tour un connubio tra artigianalità italiana e sostenibilità creativa. L’azienda si distingue per la produzione di cravatte realizzate anche con fibre di plastica riciclata, dando nuova vita a materiali di scarto attraverso una manifattura d’eccellenza. L’impegno per l’ambiente si fonde così con l’identità del brand, che promuove un’eleganza moderna, consapevole e capace di generare valore etico oltre che estetico. I ringraziamenti e gli interventi sono proseguiti con Punto Cuore per il quale è intervenuto Flavio Insega, Forthing Auto, Alvise Pavoni dell’agenzia ALMA-D, per l’attivazione del nuovo villaggio commerciale e Caffè Motta.

In chiusura Desini, con Caruso e Scuderi, ha illustrato il calendario ufficiale delle competizioni 2025, mentre il Presidente Abete ha firmato il saluto conclusivo, ribadendo l’importanza di uno sport che unisce spettacolo, inclusione e impatto sociale. A completare la serata, i ringraziamenti a tutti gli addetti ai lavori che rendono possibile il Beach Soccer LND, compresi i telecronisti Giuseppe Di Giovanni e Matteo Santi, fino alla Redazione Social (OVP) guidata da Pierluigi Grimaldi.

Una serata di grande entusiasmo, partecipazione e contenuti, che ha dato ufficialmente il via a una stagione estiva all’insegna del fair play, della passione e del valore dello sport.