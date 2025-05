Bayesian, il direttore di Tmc Marine: “piangiamo un grande sommozzatore”

StrettoWeb

“I lavori per il recupero del superyacht Bayesian dai fondali marini al largo della costa settentrionale della Sicilia sono stati temporaneamente sospesi. Questa pausa è necessaria per il completamento delle indagini e per consentire a tutti di piangere la tragica perdita di un sommozzatore di grande stima durante le operazioni subacquee di ieri”. Lo dice Marcus Cave, direttore di Tmc Marine. “La tragedia è stata avvertita da tutti i soggetti coinvolti in questo progetto e la priorità in questo momento è la famiglia di questo sommozzatore esperto e specializzato, che era molto amato e stimato da tutti i soggetti coinvolti nel progetto – aggiunge – Questa pausa nelle operazioni consentirà di completare le indagini”.

“Ci aiuterà anche a elaborare il lutto e a riorganizzarci. Siamo profondamente addolorati. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone coinvolte. Le operazioni di recupero in mare comportano sempre un elemento di rischio. Il team di recupero sta fornendo piena collaborazione alle autorità nelle indagini. Sebbene vi sia un notevole interesse per questo progetto, chiediamo ai media di essere rispettosi dell’intero team e di concedere tempo sufficiente affinché le indagini procedano correttamente e le persone coinvolte possano riflettere e piangere in questo momento terribilmente triste”, conclude.

