Basket School Messina, Di Dio saluta: colpaccio per Bisceglie

Leonardo Di Dio saluta la Basket School Messina. Il play-guardia classe 2000, autentico ‘uomo franchigia’ del club peloritano, protagonista degli accesi e infuocati derby contro la Viola, si trasferisce a Bisceglie. I Lions hanno confermato l’acquisto con un comunicato attraverso i social nel quale si legge: “Primo colpo di mercato: Leonardo Di Dio! La società nerazzurra si assicura le prestazioni del play-guardia originario di Messina, classe 2000, autentico prezzo pregiato del torneo di B2.

Attaccante puro, eccellente passatore e buon difensore: 19.3 punti, 4 rimbalzi e 3.8 assist di media e 35 volte in doppia cifra su 38 gare. Un’operazione che rimarca la volontà di far le cose per bene e le idee chiare del club

Le qualità, la determinazione e il temperamento giusti per entrare a far parte del progetto tecnico targato Lions Bisceglie in vista della stagione 2025-2026. Il club nerazzurro ha ingaggiato il play-guardia Leonardo Di Dio, fra gli esterni che più si sono messi in evidenza nel contesto particolarmente competitivo della Serie B2. Giocatore dall’indiscutibile talento, dal forte carisma e dall’istinto vincente, attaccante puro ma anche eccellente passatore e buon difensore, l’esterno originario di Messina è il primo atleta in ordine di tempo ad impegnarsi con la società del presidente Nicola Papagni.

Figlio d’arte, Leonardo Di Dio è cresciuto nel vivaio della Life Messina, si è messo in evidenza giovanissimo sia nella Castanea Messina che nei ranghi dell’Amatori Messina ed in seguito ha vissuto un’esperienza fuori dalla Sicilia, con la canotta di Formia, in B, affrontando anche Bisceglie nell’annata 2021-2022. Tornato a casa, l’eclettico giocatore peloritano si è legato alla Basket School Messina, alzando costantemente le medie realizzative e trascinando la squadra al salto in B2, categoria nella quale ha sublimato le sue capacità di leadership.

L’accesso al play in gold e la partecipazione ai playoff del cast messinese portano soprattutto le sue firme: 19.3 punti, 4 rimbalzi e 3.8 assist di media su 38 gare, a certificazione di una lusinghiera continuità nelle prestazioni.

‘Un giocatore che va in doppia cifra per punti realizzati ben 35 volte su 38 non può che essere considerato un pezzo pregiato del mercato e portarlo a vestire i colori dei Lions rappresenta un chiaro segnale delle nostre intenzioni’, ha spiegato il direttore sportivo Sergio Di Nardo. Un gran colpo in entrata per il roster nerazzurro che sarà affidato a coach Vito Console.

L’attività di costruzione dell’organico prosegue perciò spedita: le caratteristiche di Leonardo Di Dio, giocatore che fa della grinta e della classe due valori aggiunti, combaciano in modo perfetto con le aspettative e la passione del pubblico biscegliese, che confida di poter tornare a sostenere i Lions dagli spalti del PalaDolmen. Prende forma, e sostanza, un team dalla tempra decisa che vorrà ben figurare nel prossimo torneo di B2, contando su un apporto caloroso e massiccio dei sostenitori e degli appassionati”.