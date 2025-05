Basket Rende, cambia la guida tecnica: arriva coach Di Martino

StrettoWeb

Dopo i festeggiamenti per la stagione appena conclusa e la permanenza strameritata nel campionato di serie B interregionale di basket, la Bim Bum Rende comincia a pensare alle fasi future ed alle prossime competizioni. La prima novità riguarda la guida tecnica della prima squadra che sarà affidata ad Umberto Di Martino, tecnico serio e preparato e conosciuto in ambito cestistico in cui ricopre la carica di RTT della Calabria.

Di Martino rappresenta la giusta continuità dopo coach Carbone che comunque sarà al suo fianco per la costruzione della futura squadra. “Nei prossimi giorni si comincerà a sondare il terreno per i futuri atleti che faranno parte della nuova squadra”, fanno sapere dalla società biancorossa. Sono attese molte novità: le ambizioni ci sono e la voglia di migliorarsi, ancora una volta, non mancherà.