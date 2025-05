Basket: nuova proprietà per il Napoli, Shaquille O’Neal sarà il testimonial

StrettoWeb

Novità sicuramente positive per il Napoli Basket. La società campagna ha una nuova proprietà, con il già presidente del Campobasso calcio, Matt Rizzetta. Ma la notizia incredibile è che c’è un coinvolgimento nell’operazione di Shaquille O’Neal, ex stella dell’NBA, che andrebbe a ricoprire il ruolo di testimonial nel nuovo Napoli Basket, secondo quanto riportato da “Il Mattino”.

La nuova proprietà starebbe anche provando a riportare in Italia Jay Larranaga, che a Napoli ha giocato per due stagioni tra il 2005 e il 2007, ora è assistente ai Clippers e rappresenterebbe il candidato numero uno per guidare la squadra in panchina nel prossimo campionato.

