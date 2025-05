Basket, iniziano i Playoff: Viola a Monopoli per Gara 1

StrettoWeb

Finalmente si fa sul serio. Iniziano i Playoff. La Redel Reggio Calabria, testa di serie numero otto, sfida a domicilio il Monopoli, capolista del girone al termine dei Play In Gold. Iniziano dunque i quarti di finale Playoff con l’affascinante sfida al meglio delle tre gare. Neroarancio senza il fattore campo a favore durante questa terza fase dell’elaborato torneo interregionale. La formula andrà a premiare una sola squadra con la promozione in B nazionale. Dalla medesima parte del tabellone si gioca Angri-Avellino. Dalla parte opposta del tabellone le sfide tra Svincolati e Basket School e tra Siaz Piazza Armerina contro Lions Bisceglie.

La sfida in Puglia, per il team di coach Cadeo si giocherà alle ore 19, con diretta sull’emittente ufficiale del club monopolitano, in condivisione sulle pagine social dei rispettivi club. I due avversari si conoscono. La Redel nella sfida di andata, sfiorò il colpaccio in casa dei pugliesi, cedendo il passo solo nelle battute finali, gara da dimenticare al PalaCalafiore per i neroarancio mai in partita. Gara fisica, tecnica e mentale per i reggini che, dopo le ombre della seconda fase ed una fase regolare dominata, sanno di poter stupire e sovvertire i pronostici.

L’allenatore di Monopoli dopo le dimissioni di Coach Carolillo è il giovane Ostuni. Nel roster pugliese spiccano il pivot Preira, l’esterno Pazin, Vitale, il lungo Spatti, il duttile Milosevic gli ex Molfetta Calisi e Formica e l’ex in maglia Viola che ha fatto molto bene nella passata stagione in neroarancio, Thomas Aguzzoli. Arbitrano i signori Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma e Stefano Pezzella di Arzano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.