Barbara Costa (Cuore e Futuro): “il mio impegno per una Marina di Gioiosa viva e accogliente”

Con entusiasmo e determinazione, Barbara Costa annuncia la sua candidatura al consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica, nelle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, a sostegno del candidato sindaco, professor Rocco Femia, e della lista “Marina di Gioiosa – Cuore e Futuro”. “Ho deciso di mettermi in gioco in prima persona, candidandomi per le prossime elezioni amministrative, a sostegno del Prof. Rocco Femia, perché credo fermamente nella sua visione per il futuro di Marina di Gioiosa”, dichiara Barbara Costa. “Insieme, possiamo costruire una città ordinata, pulita, efficiente e capace di valorizzare le sue innumerevoli risorse e il suo straordinario potenziale naturale”.

Barbara Costa intende portare avanti un impegno concreto su temi fondamentali per il futuro di Marina di Gioiosa Ionica, con particolare attenzione al benessere dei giovani e dei bambini . “Il sorriso e la serenità dei nostri figli –afferma Costa – sono la priorità assoluta, la base per costruire il futuro del nostro territorio. Il mio impegno si concentrerà sulla scuola, sulle attività ludiche e sportive, creando spazi di crescita e di aggregazione sani e stimolanti. Saremo al fianco di chi si impegna e lavora per il nostro territorio”. La Costa sottolinea poi “l’importanza di un’amministrazione che sappia coniugare la visione del futuro con la valorizzazione della storia e dell’identità locale. Accanto a Rocco Femia e con una squadra coesa e competente, daremo vita a una Marina di Gioiosa capace di guardare al futuro con ottimismo, senza mai dimenticare i valori della propria storia e della propria identità. Vogliamo una città moderna e dinamica, ma che sappia preservare le sue radici e le sue tradizioni, vero patrimonio dal valore inestimabile”.

Barbara Costa si rivolge ai cittadini di Marina di Gioiosa con un appello alla sincerità e alla partecipazione attiva, convinta che sia indispensabile esercitare il diritto di voto. “Mi rivolgo a voi con la sincerità di chi crede in un cambiamento possibile, un cambiamento fatto di ascolto, presenza e impegno quotidiano”, dichiara Costa. “Insieme a tutti i cittadini, possiamo far rinascere Marina di Gioiosa, restituendole il suo splendore e il suo orgoglio”, conclude.

