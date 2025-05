“Banchi d’assaggio”: successo per la terza edizione della fiera enogastronomica a Villa San Giovanni

StrettoWeb

Si è svolta nel pomeriggio del 23 maggio, presso i locali dell’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni, la terza edizione della fiera di degustazione “Banchi d’assaggio”, fortemente voluta dalla dirigente scolastica, prof.ssa Enza Loiero, e realizzata con il prezioso contributo dei docenti di indirizzo del corso serale, ideatori e attuatori del progetto, in stretta collaborazione con i docenti del corso diurno, del personale tecnico e ATA, e degli studenti dell’Istituto.

Per replicare e potenziare il successo delle precedenti edizioni, tutto il personale scolastico ha messo in campo nuove energie, contribuendo attivamente alla buona riuscita dell’iniziativa.

Quest’anno, il progetto “Banchi d’assaggio” ha visto un importante ampliamento della rete di aziende calabresi del settore enogastronomico coinvolte nella collaborazione. Ciò ha permesso alla scuola di ricevere e valorizzare nuovi prodotti agroalimentari nell’ambito delle attività di laboratorio didattico, sia in cucina che in sala. Sono state 40 le aziende che hanno aderito al progetto : Azienda Agricola Ceramida, Altomonte Vini, Azienda Agricola Zagarella, Azienda Lombardo Salvatore, Casa Ponziana, Cantine Malena, Tenuta Dioscuri, Tenuta Iuzzolini, Cantine Masicei, Vini Viglianti, Coop Agricostaviola ARL, Casa Comerci, Cinque Talenti, Coop Agricola ARL, Criserà, Cantine Visalli, Statti S.r.l, Tenuta Regina di Sant’Angelo, Tenuta Celimarro, Librandi, Cantine Nesci, Tenute San Giovanni, Vigne Calarco, Vini Tramontana, Cantine Lavorata, Terrè di Zoè, Fattoria Fornara, Pastificio Francesco Pio, Borruto Salumi, Leucolea, Tenute Sarra, Bottega del Miele, Azienda Agricola Orfei, Koramare, Policom, Orolisa, Azienda Andrea Martino, Friberga, Amaro Kalos Jero, Salumificio Nostrum, Panificio Vecchia Tradizione, Forno Due, Birrificio Iron Brewery.

Grande attenzione è stata riservata anche alla fase di promozione e diffusione dei risultati: è stato infatti realizzato un blog dedicato, che offre visibilità alle imprese aderenti attraverso collegamenti diretti e contenuti multimediali.

L’evento ha rappresentato un’occasione significativa non solo per le aziende, che hanno potuto promuovere i propri prodotti, ma anche per la scuola, che ha così potuto potenziare la formazione degli studenti, integrando la programmazione per competenze con esperienze dirette in contesti produttivi di eccellenza. A completare il percorso formativo, anche le visite guidate presso alcune delle aziende partecipanti, che hanno offerto agli studenti un’opportunità concreta di entrare in contatto con la filiera produttiva calabrese.

Particolarmente coinvolti sono stati gli studenti del corso serale, protagonisti nella presentazione delle caratteristiche e delle peculiarità dei prodotti, attraverso schede tecniche dettagliate, con un focus specifico sui vini.

A conferire ulteriore prestigio alla manifestazione, la partecipazione di importanti associazioni di categoria, tra cui:

Conpait – Pasticceri d’Italia, FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, APCR – Associazione Provinciale Cuochi Reggini, ABI – Associazione Barman Italiani.

I presupposti perché l’evento si rivelasse un successo c’erano tutti, e così è stato: l’elevata affluenza di visitatori ha confermato quanto il territorio, forte della sua vocazione turistica, riponga grandi aspettative nell’Istituto Alberghiero in termini di professionalità e qualità formativa.

La sinergia ormai consolidata tra scuola e tessuto produttivo regionale rappresenta un solido punto di partenza per il futuro: un esempio virtuoso di come l’istruzione possa dialogare con il mondo del lavoro, creando valore per gli studenti e per l’intero territorio.