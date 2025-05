Ecco “BAM! On the Road”: ciclo-viaggiatori da tutta Europa percorreranno la Calabria tra natura, cultura e sapori

StrettoWeb

Nella sala verde della Cittadella, l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, ha presentato, in conferenza stampa, l’evento cicloturistico BAM! On the Road, un’esperienza internazionale di cicloturismo che, dal 19 al 23 maggio, vedrà protagonisti ciclo-viaggiatori da tutta Europa che percorreranno 400 km attraverso la Calabria più autentica. “Ringrazio per questa sinergia che si è creata tra governo regionale e addetti ai lavori, – ha affermato l’assessore Calabrese – fondamentale per far crescere la nostra bella regione che finalmente oggi, si presenta con un’immagine diversa. Occasione importante per far conoscere un attrattore unico come lo è la Ciclovia dei Parchi della Calabria, per far comprendere che qui da noi si può fare turismo tutto l’anno. Tutto ciò – ha proseguito – si integra in un percorso di sviluppo turistico più ampio avviato con il governatore Occhiuto, reso possibile attraverso gli investimenti sugli aeroporti, la valorizzazione e la tutela del nostro mare e delle nostre montagne”.

“Con l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo siamo in campo con tutta una serie di iniziative mirate. Oggi c’è un’attenzione diversa verso la Calabria e questo ha portato anche ad un altro risultato, l’occupazione che da tutto questo si genera, grazie alla quale oggi i calabresi stessi finalmente credono nelle potenzialità del territorio. Frutto non solo di una volontà politica, ma anche di un lavoro sinergico tra dipartimenti. Il simbolo di questo evento – ha concluso l’assessore – è una bicicletta realizzata con 800 lattine che abbiamo recuperato dalla pulizia dei fondali dei nostri mari, attraverso un’azione fondamentale che portiamo avanti con il dipartimento Ambiente”.

I dettagli dell’iniziativa

BAM! On the Road nasce dalla collaborazione tra BAM! – Bicycle Adventure Meeting, il più grande raduno europeo di viaggiatori in bicicletta, il collettivo internazionale Enough Cycling e Sognare Insieme Viaggi, organizzatore tecnico, con il supporto della Ciclovia dei Parchi della Calabria. Il progetto si avvale del patrocinio della Regione Calabria, del Parco Nazionale del Pollino, del Parco Nazionale della Sila, del Parco Naturale Regionale delle Serre, del Parco Nazionale dell’Aspromonte e dei Parchi Marini della Calabria, nonché di Calabria Straordinaria e di ARSAC.

L’iniziativa è parte del progetto “Montagne del Sole”, nato per valorizzare il turismo lento e sostenibile in Calabria attraverso esperienze immersive nei territori interni. Finanziato dal Ministero del Turismo e coordinato dal GAL Serre Calabresi è un progetto di cooperazione nel cui partenariato figurano: Sognare Insieme Viaggi, Trekking Stilaro Experience, Guide delle Serre, SharryLand, Riviera e Borghi degli Angeli e Associazione Italiana Sommelier.

Le parole dei presenti in conferenza stampa

Ad illustrare l’evento cicloturistico in conferenza stampa anche: Salvatore Siviglia, dirigente generale dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana della Regione Calabria, Giovanni Aramini dirigente del settore Parchi e Aree naturali protette, Roberto Consentino dirigente U.O. dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, Marziale Battaglia, presidente GAL Serre Calabresi, Andrea Benesso, organizzatore di BAM!, Federico Damiani, coFounder Enough Cycling, Angela Donato, titolare Sognare Insieme Viaggi.

I presenti hanno sottolineato come questo evento sia stato pensato per vivere la Calabria dalla prospettiva lenta e immersiva del viaggio in bicicletta, creando e rafforzando connessioni. Il percorso toccherà alcuni dei paesaggi più suggestivi della Calabria e ogni tappa offrirà un’esperienza diversa, tra sport, natura, cultura, convivialità, osservazioni astronomiche. Non mancheranno i momenti di festa sotto le stelle, come il BAM! Campfire del 21 maggio a Serra San Bruno, cuore simbolico dell’evento, tra un suggestivo falò e il concerto dei Parafonè.

“Le parole magiche – ha raccontato Giovanni Aramini, Dirigente Parchi e Aree Naturali protette – per me sono: BAM, questa grande manifestazione ciclo turistica europea e l’altra è Ciclovia dei Parchi. Una struttura, la Ciclovia, su cui da anni l’amministrazione regionale ha scommesso. La sfida, nonostante lo scetticismo, è stata vinta e oggi è una realtà che ha portato ad ottenere nel 2021 l’oscar del cicloturismo italiano, nel 2024 l’oscar per la ciclo pedonale di Val di Neto e per l’ecoturismo alla Bit di Rimini. L’impegno di questa amministrazione regionale – ha proseguito il dirigente – ruota intorno ad un elemento fondamentale: far vivere quella parte del territorio della Calabria meno noto, la Calabria terra di parchi, apprezzando la biodiversità e la ricchezza costudita da 46 piccoli borghi. Tutto questo ci sta ripagando e lo notiamo dalle presenze: 15 mila turisti. Un dato che fa la differenza per questi territori, un’opportunità per rimanere e non emigrare. In questi anni sono nate lungo la Ciclovia dei Parchi 45 nuove imprese che forniscono servizi. Per noi questo è il vero miracolo”.

Andrea Benesso, organizzatore del BAM! ha commentato: “La Calabria è una regione perfetta per il viaggio in bicicletta, non solo per l’ineguagliata varietà di paesaggi, ma anche per la possibilità di vivere una autentica avventura in sella: si può infatti scegliere di percorrere le bellissime ciclovie, ma anche di lasciarsi guidare dalla possibilità della scoperta, cambiando strada, spesso guidati dall’ospitalità delle persone, dai sapori o semplicemente dalla curiosità. Lontana da un turismo standardizzato, la Calabria è vera, autentica e intensa. La grande community di BAM! avrà un’opportunità preziosa: andiamo verso Sud!”.

Della stessa idea Federico Damiani, co-founder Enough Cycling: “Ci apprestiamo a scoprire insieme una terra meravigliosa, che saprà offrire piaceri inaspettati, e a raccontarla alla nostra community internazionale”.

Salvatore Siviglia, Dirigente Generale Dipartimento Ambiente, ha evidenziato: “Eventi di questo tipo mettono in risalto la straordinaria varietà paesaggistica e naturalistica della nostra terra, permettendo di carpirne il valore intrinseco. La tutela del territorio è un elemento primario di salvaguardia del patrimonio, materiale e immateriale, e gioca un ruolo fondamentale per renderlo unico, ospitale, e attraente per nuove tipologie di visitatori”.

Secondo Marziale Battaglia, Presidente GAL Serre Calabresi “BAM porta con sé una comunità di viaggiatori in bicicletta, attenti all’ambiente, curiosi, rispettosi dei luoghi e delle persone. Portarlo in Calabria, nelle nostre aree interne, è un’occasione per far scoprire paesaggi autentici, culture vive e tradizioni radicate, rilanciando la nostra regione come meta di turismo esperienziale di qualità. Tutto questo – e molto altro – è Le Montagne del Sole, un progetto finanziato dal Ministero del Turismo, con il Gal Serre Calabresi come capofila. BAM! è un simbolo: un nuovo modo di viaggiare, ma anche un nuovo sguardo sulla Calabria. Voglio ringraziare Angela Donato di Sognare Viaggi, nostro partner, per aver creduto in questa importante iniziativa. Come Gal, nell’ambito del Piano di Azione Locale, abbiamo anche investito in un progetto che prevede l’installazione di una stazione di ricarica per e-bike in ognuno dei 35 comuni dell’area Gal, a sostegno di una mobilità green e accessibile. Crediamo fortemente in un turismo che rispetta l’ambiente e migliora i servizi sul territorio. Siamo pronti a fare la nostra parte, insieme alla Regione, alle comunità e agli operatori locali, per costruire un futuro che valorizzi davvero chi vive e ama questi territori”.

“Fattore fondamentale è la connessione, la capacità di fare sistema tra strutture diverse per realizzare, e comunicare, il nostro territorio”, ha evidenziato Roberto Cosentino, dirigente UOA Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Angela Donato, titolare Sognare Insieme Viaggi, evidenzia: “Abbiamo messo il cuore e tutta la nostra esperienza in questa avventura per far conoscere il posto più bello del mondo. In attesa della prima edizione ormai alle porte, l’entusiasmo che stiamo riscuotendo da visitatori e cittadinanza ha già fatto mettere in moto la macchina organizzativa per replicare nel 2026. Prima, ci attende il grande raduno europeo di Villa Contarini. Puntiamo a valorizzare la Calabria come destinazione, e questo evento agisce anche test del target dei cicloamatori e scoperta delle loro esigenze, in una regione che sta diventando meta di punta del turismo mondiale, con una comunità locale sempre più consapevole del valore del proprio territorio. Insieme alla Ciclovia dei parchi e al suo supporto non soltanto tecnico e logistico ma anche di comunicazione, stiamo letteralmente svelando dei veri tesori fi qui nascosti o almeno trascurati. Ci uniamo alla sfida regionale di far arrivare sempre più turismo; in questo caso, in bicicletta, per un sperienza sensoriale e visuale a tutto tondo: mare, montagna e mezzacosta, ma anche i cieli stellati che accompagnano le serate, sul solco del nostro celebre cittadino acquisito Pitagora. La sfida non è solo verso il raggiungimento di nuovi target, ma anche verso tutta la comunità, per imparare ad amare nel profondo il territorio”.

Informazioni

L’iniziativa è aperta a tutti, con possibilità di partecipazione autonoma o organizzata. Maggiori dettagli, iscrizioni e aggiornamenti su:

https://calabriainfinitecycling.it

IG: @bamontheroadcalabria

FB: BAM On The Road Calabria Edition

