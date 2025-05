Bagnara, i bambini della scuola “Ugo Foscolo” in visita all’ufficio postale

StrettoWeb

Circa 40 alunni della scuola Primaria dell’Istituto scolastico “U. Foscolo” di Bagnara Calabra questa mattina hanno fatto visita all’ufficio postale di corso Giuseppe Garibaldi. I bambini, accompagnati dalla loro insegnante Vincenza Gioffrè, sono stati ricevuti dal direttore dell’ufficio e da tutti gli altri impiegati.

Presente anche il direttore della filiale di Poste Italiane della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Fusco. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei percorsi didattici di Educazione civica, Italiano e Storia che la scuola ha adottato durante tutto l’anno scolastico. Gli studenti, grazie a questa esperienza, hanno potuto osservare da vicino il funzionamento dell’ufficio postale e, in particolare, il servizio postale, dall’accettazione della corrispondenza a sportello, all’affrancatura ed all’invio della stessa ai destinatari.

“Poste Italiane ancora una volta ha voluto dimostrare la sua attenzione verso il territorio, accogliendo i bambini di una scuola primaria e rendendoli parte con le loro bellissime letterine di un processo fondamentale per la nostra Azienda e che ci vede impegnati quotidianamente per garantire un servizio essenziale alle comunità locali”, il commento del direttore della filiale di Reggio Calabria, Giuseppe Fusco. Ad ogni bambino presente Cristina Iracà, referente territoriale di filatelila, ha fatto dono di un francobollo di Paperino, appartenente al Foglietto realizzato per gli 85 anni, un palloncino con i colori di Poste Italiane e dopo essere stati introdotti al tema della Filatelia, gli alunni hanno ricevuto anche il loro primo diploma di “Giovane collezionista filatelico”.