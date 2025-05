Azione Reggio Calabria, Giuseppe Graziano nuovo Commissario Provinciale

StrettoWeb

Azione Reggio Calabria decide di affidare la guida del partito provinciale a Giuseppe Graziano. “Desidero – afferma Graziano – riconoscere e apprezzare l’impegno del Presidente provinciale uscente Santo Suraci, dei sindaci di Azione della provincia reggina e di tutti i dirigenti locali che hanno lavorato con passione e dedizione in questi anni. È stato fatto un lavoro importante che, nei mesi scorsi, ha portato anche alla candidatura di Ramona Calafiore nella lista per le Europee. Il mio sarà un incarico temporaneo. Sarà per me prioritario, infatti, incontrare presto tutti i dirigenti e tesserati del partito per programmare insieme le attività future che accompagneranno il partito verso la prossima fase assembleare per la definizione della nuova struttura organizzativa”, conclude Graziano.

Le parole di Suraci

“Con l’arrivo di Giuseppe Graziano si apre una nuova fase per il nostro partito, a lui va il mio più sincero in bocca a lupo, a testimonianza di affetto e stima già pregresse”, afferma Santo Suraci.