Automobilismo, Piloti per Passione presente a Brescia e a Campobasso

StrettoWeb

Non si è ancora spento l’eco del successo organizzativo ottenuto da tutto il gruppo della scuderia Piloti per Passione nella gestione della gara di Gambarie del 27 Aprile, che ha segnato l’inizio del Campionato Italiano Slalom, del Trofeo Bicilindriche e del Challenge Slalom Calabria 2025, che continua incessante l’attività dei piloti della scuderia di Sambatello. Dopo la gara di Giarre del 3 Maggio scorso, che ha visto impegnato Nino Germanò il quale per problemi meccanici si è dovuto accontentare del 5° posto, ieri Giuseppe Aragona alla prima gara valida per il campionato Supersalita, 54° trofeo della Vallecamonica, con una brillante prestazione non fa sconti ai validissimi avversari e con la suo Golf ottiene il primo posto assoluto in gruppo E!+3000.

Buon secondo posto in ottica campionato per Totò Lipari a Campobasso, seconda tappa del massimo campionato a birilli. Sfortunata la gara di Domenico Tramontana che per problemi meccanici insorti già alla prima manche di gara non riesce ad esprimere il potenziale della potente A 112. E si pensa già alla gara Catanzerese di Domenica prossima mentre la macchina organizzativa è già da tempo in moto per la preparazione della gara di Bagnara Calabra del 15 Giugno prossimo valida per la coppa Italia 4ª zona, voluta dalla famiglia di Francesco Cammareri per commerare il fratello Pasquale prematuramente scomparso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.