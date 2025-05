Atlante ISPRA 2025: uno sguardo ai territori in trasformazione

StrettoWeb

Martedì 13 maggio 2025, dalle ore 9:30 alle 13:00, si terrà a Roma, presso Palazzo Valentini, la presentazione ufficiale dell’Atlante ISPRA 2025, trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube ISPRA (https://www.youtube.com/c/IspraVideoStreaming). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti del Comune di Roma. L’edizione 2025 dell’Atlante, dal titolo “Territori in trasformazione”, è interamente dedicata all’analisi dello stato del territorio italiano e alle più recenti dinamiche che ne stanno modificando l’aspetto. Le trasformazioni in atto vengono rappresentate attraverso una serie di tavole cartografiche realizzate principalmente con dati ISPRA-SNPA e i servizi Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra per il monitoraggio ambientale.

A seguire, mercoledì 14 maggio 2025, dalle ore 16:00 alle 17:00, si terrà un ulteriore momento di approfondimento con una presentazione speciale del Rapporto sull’Educazione Ambientale, trasmessa sul canale YouTube di AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale (https://www.youtube.com/@AssoCEAMessinaAPS2008/streams).

Il programma dell’incontro prevede:

Introduzione a cura di Vincenzo Piccione, Coordinatore CTS di AssoCEA Messina APS

Relazione di Michele Munafò, Dirigente ISPRA

Conclusioni affidate a Vincenzo Infantino, Direttore Generale di ARPA Sicilia

Moderazione a cura di Francesco Cancellieri, Presidente di AssoCEA Messina APS

Due appuntamenti significativi per riflettere sullo stato attuale del territorio nazionale e sull’importanza dell’educazione ambientale nella transizione ecologica.

