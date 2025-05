La Dea fa uno scherzetto al Papa. Atalanta batte Roma: quello che sta succedendo in zona Champions è pazzesco! | CLASSIFICA

StrettoWeb

La prima ‘sconfitta’ di Robert Francis Prevost, tifoso giallorosso e neo eletto Papa, arriva dalla Dea. Sembra quasi blasfemo. Eppure il Dio del calcio non fa sconti, Gasperini nemmeno. L’Atalanta batte 2-1 la Roma, ne interrompe la striscia di 18 risultati utili consecutivi, non si cura di eventuali scomuniche papali, blinda il terzo posto e regala 2 giornate di fuoco in zona Champions League. In lotta per il quarto posto ci sono, infatti, la Juventus 4ª appaiata con la Lazio, dopo l’1-1 nello scontro diretto, a quota 64. La Roma, subito sotto, rimasta a quota 63, il Bologna a quota 62 e anche il Milan a quota 60 che, grazie a un turno in cui ha recuperato 2 o 3 punti su tutte le inseguitrici, si rilancia in lotta per l’Europa.

Il prossimo turno con Roma-Milan, Fiorentina-Bologna, Inter-Lazio e Juventus-Udinese rischia di stravolgere nuovamente l’intera corsa Champions: match point da non sbagliare per la ‘Vecchia Signora’. Ma può succedere di tutto!

Atalanta-Roma 2-1: il racconto della partita

Pronti, via e l’Atalanta è subito in vantaggio: al 9′ De Ketelaere serve Lookman che controlla e di destro trova l’angolino basso alle spalle di Svilar per l’1-0. Al 19′ è proprio De Ketelaere a sfiorare il raddoppio su assist di Ederson, ma il belga calcia fuori da ottima posizione e con mezza porta sguarnita. Errore che costa caro perchè al 32′ la Roma trova il pari con il gol dell’ex: cross di Soulè e testa di Cristante per l’1-1.

La Roma prende coraggio nella ripresa: al 53′ Carnesecchi blocca il mancino di Shomurodov; al 63′ fallo di Pasalic su Konè, per l’arbitro Sozza è rigore. Il Var però revoca il penalty. L’episodio dà nuovo vigore all’Atalanta che si fa pericolosa con Djimsiti (fuori il colpo di testa) e Lookman (che non trova il secondo palo), per poi trovare il gol con il subentrante Sulemana che insacca con il destro su assist di Samardzic. È la rete che decide la gara: l’Atalanta vince 2-1, blinda il terzo posto e regala un finale a dir poco clamoroso per la lotta Champions.

Risultati 36ª Giornata di Serie A

Venerdì 9 maggio

Ore 20:45

Milan-Bologna 3-1

Sabato 10 maggio

Ore 15:00

Como-Cagliari 3-1

Ore 18:00

Lazio-Juventus 1-1

Ore 20:45

Empoli-Parma 2-1

Domenica 11 maggio

Ore 12:30

Udinese-Monza 1-2

Ore 15:00

Verona-Lecce 1-1

Ore 18:00

Torino-Inter 0-2

Ore 20:45

Napoli-Genoa 2-2

Lunedì 12 maggio

Ore 18:30

Venezia-Fiorentina 2-1

Ore 20:45

Atalanta-Roma 2-1

Classifica Serie A

Napoli 78 Inter 77 Atalanta 71 Juventus 64 Lazio 64 Roma 63 Bologna 62 Milan 60 Fiorentina 59 Como 48 Torino 44 Udinese 44 Genoa 40 Cagliari 33 Verona 33 Parma 32 Venezia 29 Lecce 28 Empoli 28 Monza 18 R

Programma 37ª Giornata Serie A

Domenica 18 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.